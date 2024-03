Moulinex frappe fort : -33% sur le multicuiseur Cookeo Mini, disponible uniquement sur Cdiscount !

Moulinex ne s’arrête plus et revient avec une offre de -33% sur le multicuiseur Cookeo Mini 3L. Une opportunité pour révolutionner votre cuisine quotidienne !

Pour ceux qui veulent gagner du temps en cuisine sans sacrifier la qualité, le Cookeo Mini de Moulinex est l’outil idéal. Avec ses 150 recettes préinstallées sur son écran tactile, il s’adapte à toutes vos envies, que vous souhaitiez mijoter, cuire à la vapeur, ou même dorer vos plats. Sa capacité de 3L est parfaite pour préparer des repas pour deux, rendant cet appareil particulièrement adapté aux petites familles ou aux couples.

Direction Amazon pour profiter des -33% le multicuiseur Cookeo

Si habituellement le multicuiseur Cookeo Mini 3L est affiché au prix de 244.51€ sur Cdiscount, il est aujourd’hui en promotion à 164.99€ : soit 79€ d’économies. Sur ce genre de produit, on ne dit pas non !

SUPER PROMO Cookeo Mini 3L à 164.99€ Acheter

Pour commander le multicuiseur Cookeo Mini 3L, rien de plus simple :

Rendez-vous sur la page produit Cdiscount. Ajoutez le multicuiseur Cookeo Mini 3L à votre panier. Au moment du paiement, vous verrez le prix barré à 244,51 € , mais vous le paierez à 164,99€

En plus des -33% sur le Cookeo Mini 3L la livraison est offerte en point relais !

A lire aussi Thermomix et Cookeo permettent-ils de faire des économies ?

Pourquoi acheter le multicuiseur Cookeo Mini 3L?

Le multicuiseur Moulinex Cookeo Mini 3L est la solution idéale pour ceux qui veulent cuisiner facilement et rapidement. Voici pourquoi il est incontournable :

Laissez-vous guider par l’écran connecté pour explorer 150 recettes intégrées et gratuites

Sa capacité de 3L est parfaite pour les petits ménages ou les repas en couple, sans occuper trop d’espace.

Son système de cuisson intelligent ajuste automatiquement les paramètres pour une cuisson optimale de chaque plat.

Compact et intuitif, il s’adapte à tous les types de cuisines, même les plus petites.

Il est équipé d’une fonction de maintien au chaud, pour que vos plats restent à la température idéale jusqu’à ce que vous soyez prêt à servir.

MEGA PROMO Cookeo Mini 3L à -33% Acheter

Le Cookeo Mini de Moulinex est une excellente option pour ceux qui cherchent à simplifier leur routine culinaire sans sacrifier la qualité ou la variété des plats.

Idéal pour les cuisiniers pressés, les débutants en cuisine, ou ceux qui cherchent à gagner de la place, il allie technologie et praticité. Avec une réduction de 33%, c’est le moment parfait pour rendre votre cuisine plus fonctionnelle et agréable.