Le Blender Moulinex chute sous les 80€ sur Amazon grâce à une vente flash à ne pas manquer

Non, Moulinex ne fait pas que des Cookeo. La marque est aussi réputée pour son fameux Easy Soup, un blender chauffant qui vous permet de faire des soupes l’hiver et des smoothies l’été ou l’inverse ! Et rien que pour vous, nous avons le bon plan idéal pour vous remettre d’attaque après les fêtes et la galette.

Si vous avez l’habitude de cuisiner, la marque Moulinex ne vous est certainement pas étrangère. Elle est souvent associée aux nouveaux robots multifonctions qui facilitent la préparation de vos repas comme le Cookeo. Les blenders chauffants ne font pas exception, et Moulinex propose toute une gamme d’appareils conçus pour vous assister dans la réalisation de délicieuses soupes maison.

Alors qu’on vous présentait il y a peu de temps une promo exclusive sur le Cookeo de Moulinex, ici Amazon revient en cette fin de semaine avec une vente flash sur l’Easy Soup.

Moulinex Easy Soup : le blender chauffant à -16% sur Amazon

Bien que le Easy Soup de Moulinex soit présenté sur la plupart des sites e-commerce à 150€, Amazon défie toute la concurrence en affichant un prix déjà plus bas que d’habitude. Mais durant cette vente flash, le choix d’Amazon baisse encore de 16% ! Le Moulinex Easy Soup peut donc vous revenir à 79,99€ au lieu de 95,06€ sur le premier site e-commerce de France ou 149,99€ sur les autres sites.

ÉCONOMISEZ 16% sur le Moulinex Easy Soup Acheter

Et vous bénéficiez aussi d’avantages supplémentaires en passant par Amazon. Le paiement en 4 fois avec 0€ de frais inclus en ce moment ! Les retours sont gratuits et la livraison également pour les membres Amazon Prime ou non !

Et si vous êtes vraiment à court d’idées de recettes ou nul en cuisine (ce n’est pas grave, ça arrive), pas de panique, Moulinex a pensé à tout. Le Easy Soup s’accompagne de 30 recettes pour commencer à préparer des soupes d’hiver et d’été, de délicieuses compotes, des smoothies et des desserts.

À lire aussi Votre frigo cache une astuce très pratique et méconnue.

Moulinex Easy Soup : l’appareil qui va vous aider à aimer la soupe

Comme son nom l’indique, l’Easy Soup se distingue par sa simplicité d’utilisation. Vous n’avez aucune crainte de vous tromper : si vous êtes à la recherche d’un appareil permettant de préparer des soupes délicieuses en toute simplicité, vous êtes au bon endroit.

Le design du Easy Soup de Moulinex est à la fois agréable et classique, rappelant celle d’une bouilloire avec un aspect moderne grâce à son côté en acier inoxydable. Les couleurs blanche et inox sont assez neutres, s’adaptant facilement à n’importe quelle cuisine.

Cependant, il est important de noter que l’Easy Soup ne dispose pas d’un bec verseur, ce qui implique de prendre des précautions lors du service de la soupe pour éviter d’en mettre partout…

Le Easy Soup de Moulinex utilise ses 4 lames en acier inoxydable de qualité durable pour réduire les légumes et les fruits en purée. Avec une seule vitesse, il simplifie le processus en proposant 5 programmes prédéfinis : Soupe veloutée, Compote, Soupe moulinée, Mixage et Easy Cleaning. Oui la petite révolution de Moulinex : vous pouvez nettoyer votre blender en toute simplicité grâce à ce mode de nettoyage automatique. Fini de gratter à la main, l’appareil se nettoie seul !

Les programmes sont accessibles sur le couvercle, offrant une utilisation facile. Après la préparation des ingrédients, il suffit d’appuyer sur le bouton start et de sélectionner le programme désiré.

Les programmes automatiques ajustent la température, le temps de cuisson et la vitesse, vous permettant de vous détendre en attendant que le blender fasse le job. Le bol en inox, en plus de prévenir les brûlures, maintient la soupe au chaud automatiquement pendant 40 minutes après la cuisson. Cette fonction s’avère également utile pour conserver au froid des préparations telles que des smoothies ou des cocktails.

PROMO – 16 % sur le Moulinex Easy Soup Voir l’offre

Les plus Le design,

Adapté pour une famille,

Soupes parfaites,

Simple d’utilisation,

Nettoyage automatique,

Savoir-faire Moulinex,

Livre de recettes. Les moins Mode manuel impossible.

Vous l’aurez compris, comme la plupart des clients, nous validons le Easy Soup de Moulinex ! Certaines personnes de l’équipe l’ont même chez eux et sont amplement satisfaites de ce produit. Avec une note de 4,6 sur Amazon et étant choix d’Amazon, vous pensez bien que ce produit vaut la peine d’être testé ! C’est le moment ou jamais de s’en procurer un avec cette belle promotion. Dépêchez-vous ! Doit-on vous rappeler que c’est une vente flash ?