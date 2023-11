Cuisine : méga promo sur cet accessoire essentiel à tout cuisinier, l’idée cadeau utile !

Vous ne savez pas quoi offrir comme cadeau avant les fêtes ? Nous vous offrons ici la possibilité d’allier l’utile à l’agréable avec ce bon plan Guy Demarle qui plaira autant aux cuisiniers qu’aux gourmands !

Bon, aujourd’hui c’est novembre et Noël approche à grands pas. Ce qui signifie essentiellement deux choses : une avalanche de cadeaux et des petits plats à gogo. Nous, on sait déjà comment combiner les deux ! Il nous a suffi de regarder du côté de la firme Guy Demarle, cador des ustensiles de cuisine en vente directe, pour tomber sur toute une panoplie de moules silicone, connus sous l’appellation OHRA®.

Quelqu’un de votre entourage adore recevoir à grands coups de cakes aux olives, de mignardises, de bûches de Noël, de tartelettes, de muffins, de meringues et de madeleines ? Faites-lui plaisir en profitant du bon plan OHRA®, à l’occasion de l’anniversaire de la marque Guy Demarle !

Les moules en silicone OHRA® à – 30 %

Guy Demarle vous propose rien de moins que -30% sur chaque moule en silicone à partir du troisième achat. Une offre valable du 6 au 12 novembre 2023, qu’il vous faudra rentabiliser en vous faisant inviter régulièrement chez le cordon bleu qui en bénéficiera ! C’est plus d’une soixantaine de produits qui sont concernés, de tailles et de formes très diverses. Pour en profiter, il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous !

Mais qu’entends-je ? On me demande si la gamme de moules en silicone OHRA® vaut le coup ? Ok, on va faire le point !

Moules OHRA® : la pâtisserie en plus facile et plus précis

Vous l’avez bien en tête ce moment aussi émouvant que terrifiant, où vous allez retirer votre carrot cake de son moule afin d’y ajouter moult glaçage à la fleur d’oranger ?

Ce moment où vous vous préparez à taper comme un forcené sur le dos du moule en aluminium que vous avez préalablement mal beurré ? Et celui où vous devez recoller le petit morceau qui s’est désolidarisé du tout à la dernière seconde, suant plus généreusement qu’un candidat à la finale de Masterchef ? Fini tout ça.

Plus pratiques et plus durables, les moules en silicone OHRA® de Guy Demarle sont résolument haut-de-gamme (niveau professionnel) tout en restant utilisables par des amateurs. En effet, ils facilitent grandement le démoulage de vos préparations, de la plus robuste à la plus délicate. De cette manière, leur design aux finitions particulièrement soignées s’imprime parfaitement sur vos pâtisseries préférées.

“Un gâteau, on le choisit parce qu’il est beau. Et on y revient parce qu’il est bon.” Yves Camdeborde, Masterchef Saison 3

La particularité technique des moules OHRA® : le Silicone Platine

Ok, vous allez nous dire : “tant d’enthousiasme pour des moules, il ne faut pas pousser…” ! Mais on est sur meilleure-innovation.com ici ! Ce qui signifie qu’une innovation se cache derrière ce super bon plan. En effet, les moules OHRA® sont fabriqués à partir de silicone platinium, et non de silicone peroxydé. Ce qui leur confère les avantages suivants :

Une résistance aux températures allant jusqu’à 260 degrés C° ;

; Une meilleure hygiène car à partir de 160 degrés C° , le silicone classique, du fait d’être non curé , laisse échapper des résidus chimiques potentiellement nocifs pour la santé ;

, le silicone classique, du fait d’être , laisse échapper des ; Pas de dégradation du goût due au point précédent.

En résumé, grâce à un cahier des charges très strict, les moules en silicone platine assurent une meilleure sécurité alimentaire que les moules en silicone peroxydé. En outre, ils se détériorent moins vite, ce qui rejoint la durabilité évoquée précédemment.

C’est quoi l’offre pour les moules OHRA®, déjà ?

Ok, on récapitule : pour ses 27 ans, du 6 au 12 novembre inclus, Guy Demarle vous propose une réduction de 30 % sur ses moules en silicone platine à partir du troisième achat, ce qui concerne plus de 60 produits.

