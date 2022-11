Les montres d’exception se distinguent au premier coup d’œil. La Blue Planet de chez CIGA Design en fait partie. Cette montre mécanique au design subtil voit son prix dégringoler de 80% à l’occasion du Black Friday. Présentation.

CIGA Design est devenue en quelques années une référence de l’horlogerie chinoise. Ayant remporté près de 17 prix de design internationaux, elle est la première marque chinoise à avoir remporté le Grand Prix d’Horlogerie de Genève. Elle se distingue par des montres au design original et aux excellentes qualités de finition.

Un design plusieurs fois primé

L’élégance et la pureté de la CIGA Design Series U Blue Planet tiennent principalement à l’absence d’aiguille. Ce choix esthétique fort permet de mettre la lumière sur le point central de cette montre : son cadran représentant la Terre.

Comment ne pas être fasciné par la rotation de la Terre dans un tel écrin ?

Un hommage à notre planète bleue

CIGA Design a miniaturisé la rotation de la Terre et l’a encapsulée dans un écrin en titane. Le cadran de la Blue Planet a été sculpté avec précision pour représenter de manière réaliste les reliefs qui composent notre planète. Ainsi, on peut se laisser bouleverser par la grandeur des massifs montagneux ou la profondeur vertigineuse des océans par un simple coup d’œil à notre poignet.

Le travail esthétique du cadran est mis en avant par la simplicité du boîtier d’une forme parfaitement ronde et sans corne.

Une Planet Earth Day Edition CIGA Design s’est associé à Planet Earth Day, une organisation environnementale à but non lucratif qui promeut la protection de la planète. En témoignage de ce partenariat, la marque a lancé la Blue Ocean x Planet Earth Day Edition qui est notamment équipée d’un bracelet spécifique.

Pour chaque modèle vendu, CIGA Design s’est engagé à reverser 30$ à l’association.

Une nouvelle façon de lire l’heure

Ici, aucune aiguille ne vient porter son ombre au cadran de la montre. À la place, on dispose de deux disques au pourtour du cadran. Le plus éloigné est fixe et indique les heures. Le second est rotatif et indique les minutes. Au milieu, le cadran qui tourne au gré des heures comporte une rose des vents qui indique l’endroit où il faut lire l’heure.

Cet affichage qui paraît complexe au premier abord est en réalité très intuitif. Lire l’heure devient alors une expérience à part entière.

Une conception technique innovante

Cette nouvelle manière d’indiquer l’heure a nécessité la mise au point d’un mouvement spécifique. En effet, lorsque le cadran indiquant les heures se décale de 30° (soit une heure), le disque des minutes doit faire une rotation de 390°. Ce mouvement complexe a été conçu par le fabricant lui-même et dispose d’une réserve de marche conséquente de 40 heures.

Des spécifications techniques de premier plan

Outre ce mouvement mécanique spécifique, on retrouve un boîtier en titane ou en acier du plus bel effet.

DIAMETRE DE LA MONTRE 46 MM EPAISSEUR DU BOÎTIER 15 MM MATERIAU DU BOÎTIER ACIER OU TITANE LARGEUR BRACELET 22 MM MATERIAU BRACELET CAOUTCHOUC FLUORE MOUVEMENT CIGA DESIGN MOVEMENT FREQUENCE MOUVEMENT 28800 BPH PRECISION DU MOUVEMENT -15 SEC / +30 SEC /JOUR RESERVE DE MARCHE 40 HEURES POIDS 81,6 GRAMMES ETANCHEITE 3 ATM

Le fond du boîtier en verre laisse transparaître le mouvement conçu par CIGA Design

Plusieurs versions disponibles à la vente

La Series U Blue Planet est disponible en 3 versions distinctes. À l’occasion du Black Friday, chaque modèle fera l’objet d’une remise exceptionnelle de 80% ! Les montres peuvent être commandées sur Amazon ou directement sur le site du fabricant. L’édition spéciale Earth Day n’est en revanche disponible que sur le site de CIGA Design.

Series U Blue Planet avec boîtier acier à 179,80€ au lieu de 899€

avec boîtier acier Series U Blue Planet avec boîtier titane à 219,80€ au lieu de 1099€

avec boîtier titane Series U Blue Planet x Earth Day Edition à 279,60€ au lieu de 1398€

Attention, cette promotion n’est valable que du 18 Novembre au 4 Décembre.

