Cet écran tactile 4K est à un prix imbattable, -40% sur le moniteur portable pc et smartphone idéal

Avec sa résolution 4K, son écran tactile ultra-fin et sa connectique à toute épreuve, l’écran d’ordinateur proposé par Uperfect est un excellent produit. Ce moniteur constitue un second écran de qualité pour accompagner celui de votre ordinateur portable ou de bureau. Cerise sur le gâteau : jusqu’au 30 janvier, ce moniteur est à moitié prix sur AliExpress !

Une réduction de 40% sur le moniteur 4K Uperfect

Si vous souhaitez obtenir ce moniteur nouvelle génération, celui-ci coûte habituellement 600€. Grâce à la réduction proposée par AliExpress, ce prix tombe immédiatement à 422€, soit une réduction de 30%.

À savoir que le produit est garanti une année et un étui est offert pour l’achat du moniteur.

Mais ce n’est pas tout ! Grâce au code promo « UPERFECT20 », vous profiterez immédiatement d’une remise « bonus » de 18€ à l’achat. Prix final pour le moniteur 4K d’Uperfect : 385€, soit une réduction totale de 40%.

Moniteur Uperfect : un écran tactile multi-fonction pour voir les choses en grand

Avec une épaisseur de 6,5 millimètres, le moniteur proposé par Uperfect est sans aucun doute l’un des plus fins du marché avec ceux proposés par ASUS et sa gamme Republic of Gamers. L’écran mesure 15,6 pouces et propose une résolution de 3840 x 2160, plus communément appelé 4K. Cette haute définition est permise par les technologies utilisées dans ce moniteur, à savoir le panneau IPS et la dalle WLED. Petit point faible, le taux de rafraîchissement de 60Hz uniquement, ne permettant pas de jouer aux jeux les plus récents avec la meilleure vitesse possible.

Toutefois, Uperfect propose un écran tactile qui permet de diversifier les utilisations de l’appareil. Il est ainsi possible d’utiliser ce moniteur comme un écran d’appoint pour travailler par exemple. Il vous sera possible de l’utiliser sous son format horizontal, comme n’importe quel moniteur. Son faible poids, 1 kg à peine, vous permettra aussi d’en profiter sous sa forme verticale, à la manière d’une tablette.

Le moniteur 4K d’Uperfect ressemble à une tablette et il peut être utilisé comme un second écran.

Un moniteur avec une connectique de haute volée

Ce moniteur de la marque Uperfect se démarque des autres grâce à sa connectique exceptionnelle pour un écran de ce format. On y retrouve plusieurs ports USB-C supportant Thunderbolt 3 et la fonction FreeSync, ce qui fera la joie de tous les gamers. Si votre smartphone est équipé du mode PC, il vous sera possible de le connecter au moniteur avec un câble. L’écran du moniteur passera directement en mode ordinateur de bureau et il vous sera possible de naviguer sur votre téléphone depuis l’appareil.

Un port mini-HDMI permet, si vous possédez un câble mini-HDMI vers HDMI, le moniteur Uperfect à un autre écran d’ordinateur. À noter que le moniteur inclut deux haut-parleurs ainsi qu’un socle support, ce qui permet de le tenir droit sur un bureau. Il est bien évidemment possible de retirer ce support pour prendre l’écran directement en main. Enfin, le Bluetooth intégré vous permettra de connecter vos claviers, souris et caméras sans fil afin de pimper votre moniteur.

