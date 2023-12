Ce Mini PC Geekom est à moins de 400€ pour Noël : une promo idéale à l’approche des fêtes

Noël peut être la bonne occasion pour refaire son installation PC. Et coup de chance, Geekom — une marque spécialisée dans les minis PC — vous propose pas moins de 130 euros de réduction sur un de ses derniers modèles : l’IT12.

Vous cherchez un PC performant qui tient peu de place sur votre bureau : le tout sans vous ruiner ? Les minis PC Geekom sont probablement ce que vous cherchez et parmi eux, l’IT12 — un des modèles les plus performants de la marque — est actuellement en promotion sur Amazon et sur le site officiel de Geekom.

Le mini PC IT12 à moins de 400€ pour Noël

Alors qu’il coûte habituellement 529€, le mini PC Geekom IT12 chute à 396€ sur Amazon en appliquant le coupon déjà de présent sur la page et le code promotionnel « XR3CM43L » soit une baisse totale de 133€ !

À noter que si vous ne souhaitez pas passer par le géant de l’e-commerce, une promotion similaire est disponible sur le site officiel de Geekom (avec le code « iti54 ») et durera jusqu’au 29 février, si vous comptez dépenser l’argent acquis durant les fêtes pour vous faire un joli cadeau à retardement.

Seul le processeur change entre cette version et celle de la vidéo.

Où acheter le PC Geekom IT12 ? ÉCONOMISEZ 130€ sur le site officiel Voir l’offre En appliquant le code : iti54 Ou en passant par Amazon avec le code XR3CM43L

Faut-il acheter le Mini PC Geekom IT12 ?

Si vous n’êtes pas familier avec les minis PC Geekom, sachez que la gamme des IT (qui va pour le moment jusqu’au 13) sont les plus poussés de la marque. Parmi les nombreux avantages de ces ordinateurs, on peut notamment citer :

Leur grande connectique : 4 ports USB-A et 2 USB-C, 2 HDMI, un lecteur de carte SD, etc.

Leur processeur Intel Core-i5 : très performant qui pourra faire tourner à peu près n'importe quel logiciel.

Leur stockage adaptable : le PC possède déjà 512 Go à l'origine (et 16 Go de mémoire vive) mais cela peut être augmenté facilement en dévissant l'arrière de l'appareil et en y ajoutant un autre disque dur.

Leur carte graphique : l'Intel Iris Xe n'est pas une GTX 4070, mais elle fera largement l'affaire si vous ne souhaitez pas jouer à des jeux vidéo trop gourmands.

Leur prix : étant donné les performances de ces ordinateurs, le prix ne dépassant pas les 600€ est déjà un véritable bon point. Alors autant dire qu'en promotion à moins de 400€, l'IT12 devient une vraie bonne affaire

Petit, compact, performant et ultra-complet.