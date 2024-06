Le mini PC GEEKOM Air12 chute sous les 250€ grâce à une promo inratable

Comment équiper son bureau d’un PC qualitatif sans se ruiner ni encombrer l’espace de travail ? Les minis PC sont la solution et GEEKOM vient tout juste de vous faire un beau cadeau sur le modèle Air 12.

Vous cherchez un mini PC pour travailler ou pour naviguer sur internet ? Nul besoin de vous ruiner dans une tour gaming à plus de 1000€ ! De nombreuses marques proposent des modèles à moins de 500€ et parmi elles, GEEKOM vous présente ses minis PC Air 12 qui tiennent dans la main mais aussi dans les plus petits budgets !

Le Mini PC GEEKOM Air 12 à moins de 250€

Déjà en réduction à 299€, le mini PC Air 12 de Geekom coûtant habituellement 399€ était déjà un très bon parti financièrement, mais grâce à une réduction supplémentaire de 50€ pour le 21ᵉ anniversaire de la marque grâce au code « FR50air12 », ce petit ordinateur devient très avantageux.

Grâce à ses entrepôts situés partout en Europe, GEEKOM assure une livraison gratuite et rapide (entre 3 et 10 jours maximum).

A lire aussi notre test du mini PC GEEKOM IT13

Faut-il acheter le mini PC GEEKOM Air 12 ?

Le mini PC GEEKOM Air 12 brille dans un premier temps par une grande connectique sur un si petit appareil. En effet, bien qu’il ne mesure que sur une dizaine de centimètres (117 x 112 x 34,2 mm) cet ordinateur miniature n’a fait aucun sacrifice sur les ports USB.

Un port USB 3.2 (à l’avant),

2 ports USB 3.2 (à l’arrière),

1 lecteur de carte SD (sur le côté),

1 port HDMI 2.0 (à l’arrière),

Une prise casque (à l’avant),

Une prise Ethernet.

Cette grande connectique permet notamment d’en faire un véritable outil de travail et de se passer d’un hub.

A lire aussi notre test du mini PC GEEKOM IT12

CPU Intel Alder Lake N100 4 coeurs, 4 threads GPU Intel UHD Graphics RAM 16 Go Stockage 1 SSD 512 Go + 1 emplacement pour un disque dur allant jusqu’à 1 To Système d’exploitation Windows 11 Pro Dimension 117 x 112 x 34,2 mm Garantie 2 ans

Nous avions d’ailleurs pu tester le mini PC Air 12 il y a quelques mois et pu constater ses très bonnes performances de bureautique. Son seul inconvénient concerne la qualité de sa carte graphique et de son processeur qui ne lui permettent pas d’être un véritable ordinateur dédié aux jeux-vidéo.

Autrement, si vous ne souhaitez que naviguer sur internet ou effectuer des tâches de base (comme Excel ou Word), ce mini PC fera largement le travail.

