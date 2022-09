Depuis la sortie de la Mi Pad 5, les mois passent et elle reste toujours au top ! Seul changement : son prix. Pendant les French Days d’Aliexpress, la Mi Pad 5 fait une chute phénoménale pour atteindre un prix encore rarement vu. L’occasion pour nous (et pour vous) d’accorder un peu d’attention à cette superbe promo et à cette tablette aux qualités immenses.

Xiaomi se fait connaitre et peut désormais se targuer de titiller Samsung et Apple au niveau de la vente de smartphones, mais pas que. Avec sa Mi Pad 5, le géant chinois vient se positionner au niveau de la Galaxy Tab S7 FE ou de l’iPad 9 2021, tout ça grâce à de solides performances et un prix agressif, et qui l’est encore plus pendant quelques jours seulement.

Mi Pad 5 : une des meilleures tablettes Android du marché (c’est sérieux)

Cette tablette pourrait paraitre classique, mais ce n’est pas exactement ce qu’elle est : c’est UN classique, lauréate du meilleur rapport qualité/prix de notre comparatif des meilleures tablettes tactiles. Avec un processeur Snapdragon 860, 6Go de RAM et un taux de rafraichissement de 120Hz, aucun jeu ne pourra vous faire peur, et pour de longues sessions grâce à son autonomie de plus de 10 heures en jeu.

Qui a dit qu’une tablette n’était pas pratique pour regarder un film ou une série ? Avec son écran de 11 pouces en WQHD+, sa compatibilité Dolby Vision et Dolby Atmos et ses quatre haut-parleurs, c’est une immersion totale assurée pendant plus de 16 heures sans recharger, grâce à sa batterie de 8720 mAh.

Et si vous le souhaitez, vous pourrez acheter le Xiaomi Smart Pen, qui vous permettra de faire vos meilleurs dessins sur votre Mi Pad 5 et qui pourra se recharger en étant simplement posé sur un des côtés de la tablette. En somme, il s’agit d’une tablette tactile Android ultra-polyvalente qui bénéficie d’une réduction de 116€ pendant quelques jours seulement.

Un prix alléchant pendant les French Days Pendant une durée limitée (du 24 septembre à 9h au 27 septembre à 8h59), les French Days font opérer la magie sur Aliexpress, et grâce à cela, la Mi Pad 5 en version 6Go/128Go bénéficie d’une généreuse promotion. En temps général, vous retrouverez au tarif de 399€ pour cette version sur le site officiel de Xiaomi, MAIS ICI… Quand on voit que le tarif affiché sur Aliexpress est de seulement 313,94€, on se dit déjà que ça sent bon. Mais quand on applique le code FDS30 pour obtenir 30€ de réduction, alors là c’est vraiment la joie. Tarif final : 283,94€, soit une réduction de 116€ (oui oui !). Détails de la super promo French Days d’Aliexpress

Mais les French Days ne proposent pas qu’un code promo pour un produit, non non. Les French Days sur Aliexpress c’est aussi l’opportunité de payer en trois fois sans frais avec Klarna, et de profiter de nombreux codes promo différents valables sur tout le site, dont voici la liste :

-2€ dès 20€ : 2FDS

-5€ dès 40€ : 5FDS

-8€ dès 60€ : 8FDS

-12€ dès 120€ : 12FDS

-20€ dès 200€ : 20FDS

-30€ dès 300€ : 30FDS

Vous l’aurez compris, comme pour la promotion sur la Mi Pad 5, ces codes promos sont limités dans le temps, du 24 au 29 septembre. Et en plus, les stocks de vos produits favoris (et de la Mi Pad 5 évidemment) ne sont pas infinis. Dépêchez-vous avant qu’il ne soit trop tard !

