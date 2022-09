Cet écran gaming incurvé 34″ de Xiaomi est à -40% pour une durée limitée

Vous recherchez un écran d’ordinateur performant, mais au tarif plutôt abordable ? Ne cherchez plus. Les French Days ont fait du Mi Curved Gaming Monitor 34″ l’affaire idéale, et pour quelques jours seulement. On vous détaille tout à propos de la promo sur cet écran gaming incurvé de 34 pouces.

Xiaomi fait des smartphones, des tablettes et des objets connectés, mais aussi des écrans d’ordinateur, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils sont excellents. Ici, c’est la crème des écrans fabriqués par Xiaomi qui est mise à l’honneur, le Mi Curved Gaming Monitor 34″. Pour être tout à fait franche, il est extrêmement rare (voire rarissime) de trouver un écran d’ordinateur 34″ incurvé avec ces caractéristiques au prix qui est actuellement proposé sur Aliexpress pendant les French Days.

PROMO Mi Curved Gaming Monitor 34″ avec le code 30FDS Je fonce

Mi Curved Gaming Monitor 34″ : un écran incurvé idéal pour profiter d’une expérience de jeu parfaite !

Si cet écran de 34 pouces est exceptionnel, c’est parce qu’il est incurvé ET qu’il affiche le tant recherché format WQHD (21:9, que vous pouvez voir dans l’image ci-dessous) qui permet soit d’afficher deux pages en grand côte à côte sur son ordinateur (à l’inverse du LG Ergo DualUp qui peut afficher deux pages l’une sur l’autre), soit profiter d’une expérience de jeu totalement immersive, accentuée par la courbure de l’écran de 1500R.

Côté performances, cet écran de PC affichera une résolution UHD (3440 x 1440), un taux de rafraichissement de 144Hz et la technologie FreeSync Premium (pour éviter toute anomalie à l’écran, comme vous pourrez le voir dans la partie gauche de l’image ci-dessous). Et pour profiter au maximum de votre écran, le Mi Curved Gaming Monitor 34″ propose un filtre anti-lumière bleue et plus de 16,7 millions de couleurs !

SUPER PROMO Mi Curved Gaming Monitor 34″ à -38% Acheter

Un prix alléchant pendant les French Days Seulement pendant quelques jours, c’est le grand chambardement chez Aliexpress, avec des promos partout ! Parmi ces dernières, il y a celle sur l’écran Mi Curved Gaming Monitor 34″, qui est plutôt phénoménale, surtout si on connait son prix initial de 549€. Avec cette promotion, vous pourrez vous équiper facilement d’un écran incurvé gaming à bas prix, le rêve ! Déjà, sur Aliexpress, le prix de base est de 369,99€, ce qui représente le plus gros de la promotion. Cependant, ce tarif est très bon, certes, mais plutôt habituel. Grâce au code 30FDS, 30€ supplémentaires seront déduits dans votre panier à l’achat du Mi Curved Gaming Monitor 34″, pour aboutir à un prix de seulement 339,99€, et là c’est exceptionnel ! Exceptionnel pour cet écran, certes, mais aussi pour n’importe quel écran gaming de 34″ affichant ces caractéristiques. Détails de la super promo French Days d’Aliexpress

Les French Days d’Aliexpress viennent à la suite de la promotion Back To School, et il n’a jamais été question de faire moins fort chez le géant chinois. Ainsi, les codes promo valables sur tout le site sont de retour, et en puissance ! Voici la liste des codes disponibles du 24 septembre à 9h au 27 septembre à 8h59 :

2FDS : -2€ dès 20€, soit 10% de réduction

: -2€ dès 20€, soit 5FDS : -5€ dès 40€, soit 12,5% de réduction

: -5€ dès 40€, soit 8FDS : -8€ dès 60€, soit 13,3% de réduction

: -8€ dès 60€, soit 12FDS : -12€ dès 120€, soit 10% de réduction

: -12€ dès 120€, soit 20FDS : -20€ dès 200€, soit 10% de réduction

: -20€ dès 200€, soit 30FDS : -30€ dès 300€, soit 10% de réduction

En plus de ces codes, vous aurez l’opportunité de payer vos achats en plusieurs fois sans frais avec Klarna. Avec autant de praticité et des stocks limités, il faudra se presser pour obtenir le fameux graal, le superbe Mi Curved Gaming Monitor 34″. Tous à vos ordis !

PROMO EXCLUSIVE -209€ sur l’écran Mi Curved Gaming Monitor 34″ En profiter