La machine à café à grain De’Longhi tombe sous les 600€ sur Amazon grâce une promo qui moud la concu

Devenues presque aussi incontournables que l’Air Fryer, les machines à café grain font la une sur les réseaux sociaux. Et Amazon réalise un coup de maître en baissant le prix de machine De’Longhi. Alors déjà en exclusivité sur le site…

Ah, l’idée de commencer la journée avec un café digne d’un vrai barista, sans devoir pour autant en maîtriser l’art, ça fait rêver, non ? Dites adieu aux cafés au goût de vielles chaussettes et bonjour aux expressos savoureux qui rendront les réveils du lundi matin beaucoup plus agréables.

Amazon tape fort et vous offre la numero uno des machines à café grain à un prix qui va laisser George Clooney bouche bée.

A lire aussi 3 inventions pour se faire un bon café n’importe où

La machine à café De’Longhi Magnifica Evo ECAM292.81.B à -26%

Fini le temps des capsules de café, et place au grain fraîchement moulu qui va vous faire adorer le lundi matin. Cette promotion est l’occasion idéale de gâter les passionnés de café dans votre entourage.

La De’Longhi Magnifica Evo Machine à Café Grain ECAM292.81.B vous revient à 579,99€ au lieu de 779,99€ sur Amazon : soit une réduction de 26% pour la star des machines à café grain, on ne dit pas non !

Et si vous n’avez pas besoin des 7 recettes présentes sur cette machine, vous pouvez toujours opter pour la petite sœur qui dispose de 4 recettes pour la somme de 549€. Mais bon, pour 30€ de plus, vous pouvez réaliser votre propre latte, comme vous l’aimez.

Pourquoi acheter cette machine à café De’Longhi ?

Le café, classé comme la troisième boisson la plus populaire dans le monde, doit être dégusté comme le bon vin. Que ce soit noir, sucré, avec du lait ou couronné d’une onctueuse mousse de lait, il est notre allié du matin et notre soutien durant les réunions interminables. Il est donc important de posséder une machine à café à la hauteur de ces attentes. Heureusement, la machine De’Longhi répond à cette exigence avec brio.

Mais ces qualités ne s’arrêtent pas là et la machine à café De’Longhi peut s’appuyer sur :

7 créations de café distinctes , concoctées à partir de grains moulus sur le moment.

Une fonction Lattecrema chaud . Pour une élaboration automatique de boissons lactées, complétée par un panneau de contrôle intuitif orné d’icônes colorées.

Une buse à mousse . Fonctionnement manuel pour une mousse de lait idéale ou pour de l’eau chaude, parfaite pour les thés et tisanes.

Une utilisation simple assurée par un panneau de commande modernisé, illustré par des icônes colorées.

Un nettoyage sans effort, incluant un programme de nettoyage automatique et des pièces compatibles avec le lave-vaisselle.

Sympa le lundi matin.

À lire aussi Cet étonnant sèche-cheveux qui ne chauffe pas de L’Oréal.

La Magnifica Evo se positionne en tête de gamme des machines à café équipées d’un moulin. Elle se distingue nettement de la Magnifica S et de la S Smart grâce à son interface de commande tactile, ajoutant une touche de modernité et d’efficacité.

De plus, elle surpasse aisément les modèles d’entrée de gamme en remplaçant la traditionnelle buse vapeur par une carafe à lait design et propose un assortiment de sept recettes café, toutes personnalisables selon les préférences.

Enfin, avec sa rapidité et son fonctionnement quasi inaudible, la Magnifica Evo promet de satisfaire les désirs des passionnés de café de tout horizon.

PROMO EXCEPTIONNELLE de -26% sur Amazon Voir l’offre

Les plus Le design,

Publicité avec Brad Pitt (oui, oui),

Machine compacte et bien finie,

Facile à utiliser et simple à entretenir,

Écran tactile intuitif,

Café de qualité,

Silencieuse et rapide. Les moins RAS.

Si vous recherchez une machine à café automatique de qualité, la De’Longhi est un choix idéal. Les avis clients sont assez unanimes sur cette machine. Bien que le prix ne soit pas bas, elle fait partie de l’excellence en matière de café à grain. Dépêchez-vous, vous saviez bien que les promotions sur Amazon ne restent jamais bien longtemps !