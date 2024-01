La machine à café à grain de Krups passe sous les 250€ uniquement chez Carrefour

La machine à expresso broyeur de Krups n’a rien à envier à ses adversaires et ce n’est pas pour rien qu’elle le modèle préféré des cafés professionnels. Coup de chance, elle est actuellement en promo sur Carrefour. What Else ?

Aaaah, qui n’a jamais rêvé de se lever le matin avec un bon café comme celui de notre coffee shop préféré ? Et ce sans se lancer dans des études de barista ! Adios les vieux cafés et bienvenue aux expressos qui vous donneront envie de vous lever le lundi matin.

Carrefour tape fort pour ses soldes d’hiver et vous offre le meilleur café à un prix qui va remettre Georges Clooney à sa place. La machine expresso broyeur de Krups vous est proposée pour la modique somme de 249,99€ au lieu de 469,99€. Des broutilles quand on sait que vous allez devenir le prochain barista en vogue…

Krups Machine Expresso Broyeur à café grains – EA810870 : la machine à café à -47% sur Carrefour

Vous pouvez dire adieu aux dosettes (beurk) et bonjour au café fraîchement moulu qui va transformer votre réveil ! C’est le meilleur bon plan des soldes pour faire plaisir aux amateurs de café autour de vous.

La Krups Machine Expresso Broyeur à café grains – EA810870 vous revient donc à 249,99€ au lieu de 469,99€ sur Carrefour. Une aubaine pour ce type de machine qui passe sous la barre des 300€.

Et si vous souhaitez vous l’offrir, mais que vous préfériez ne pas dépenser toute la somme d’un seul coup, aucun souci, Carrefour a pensé à tout. Vous avez la possibilité de payer en 3 ou 4 fois selon vos envies, c’est vous qui choisissez !

L’offre est valable jusqu’au 4 février donc, dépêchez-vous !

Krups Machine Expresso Broyeur à café grains – EA810870 : ça vaut quoi ?

Troisième boisson la plus consommée au monde, le café mérite d’être savouré à sa juste valeur. Avec ou sans sucre, agrémenté de lait ou d’une mousse de lait, il nous réconforte le matin et nous fait tenir pendant nos longues réunions. Alors bien évidemment, la machine à café doit pouvoir tenir la cadence. Et ça tombe bien, celle de Krups fait parfaitement le job.

Explorez aisément l’essence véritable de l’espresso avec la machine à café à grains automatique KRUPS Essential. Grâce à son design compact, ses fonctionnalités conviviales, sa technologie avancée et son panneau de commande intuitif, cette machine à café à broyeur de grains vous offre l’authentique saveur du café fraîchement moulu et de l’espresso, directement dans votre tasse.

Un lundi matin pas commes les autres.

En alliant simplicité et efficacité dans la conception de cette machine à expresso, la marque allemande Krups a cherché à offrir un appareil adapté à tous ceux qui souhaitent se lancer dans la préparation de leurs propres cafés en grains.

Une attention particulière a été portée à l’agencement des éléments de la machine, garantissant que les réservoirs d’eau, de grains et de marc de café soient aisément accessibles sans nécessiter de déplacer l’appareil dans toutes les directions, procurant ainsi un confort d’utilisation tangible.

De dimensions compactes, cette machine a été conçue pour s’intégrer facilement dans tous les recoins de votre espace. Dotée d’un broyeur intégré, elle offre la possibilité de personnaliser l’intensité aromatique, le volume d’eau et la température. Avec une pression de 15 bars, elle garantit un espresso corsé, aromatique et crémeux.

Elle excelle dans la préparation d’un café de qualité et maintient toujours une température optimale grâce à un système qui lui permet d’atteindre instantanément la chaleur désirée. Malgré des instructions peu claires dans le manuel, son utilisation demeure simple, avec une interface de contrôle qui permet de personnaliser la boisson selon vos préférences. De plus, les processus de nettoyage et de détartrage sont automatisés, simplifiant l’entretien de l’appareil.

Les plus Le design,

Fabrication française,

Personnalisation : intensité, longueur en tasse et température,

2 tasses en simultané,

Écran tactile intuitif,

Café de qualité. Les moins Pas de possibilité de café moulu (mais en même temps ce n’est pas ce qu’on lui demande),

Manuel d’instructions.

Si vous recherchez une machine à café automatique abordable, la Krups est un choix idéal. Elle offre la possibilité de régler l’intensité, la quantité d’eau et la température, vous permettant ainsi de personnaliser votre boisson selon vos préférences. Après plusieurs essais, le café se révèle excellent, avec une saveur corsée et aromatique. De plus, le cappuccino préparé par la machine est remarquablement crémeux. Vous avez jusqu’au 4 février pour craquer.