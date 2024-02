Cette machine à laver voit son prix chuter sous les 300€ chez Conforama mais pour très peu de temps

La marque Beko se distingue par les excellentes performances de ses lave-linges, en mettant un accent particulier sur le développement d’appareils à faible consommation énergétique. Et si on vous disait qu’une de ses meilleures machines à laver est actuellement à moins de 300€ chez Conforama ?

Si les caprices de votre machine à laver actuelle vous poussent à envisager un nouvel achat sans pour autant casser la tirelire, une opportunité intéressante se profile. Alors que les soldes ont pris fin, Conforama met en lumière une offre plus qu’alléchante sur le lave-linge Beko WTE10222XW, une machine Classe B et dotée d’une large capacité pour pouvoir laver le linge de toute votre tribu.

La machine à laver Beko WTE10222XW à seulement 299,99€

Avec une réduction de 25% sur Conforama, ce lave-linge Beko possède une capacité de 10 kg. Le lave-linge est considéré par les clients comme l’une des meilleures machines pour son rapport qualité-prix. De plus, les machines Beko sont réputées pour durer dans le temps. Pratique non de payer une machine 300€ et d’en plus ne pas avoir à la changer tous les ans ??

Affiché habituellement au prix de 399,99€ sur Conforama, le lave-linge hublot Beko WTE10222XW est en soldes à 299,99€, soit une réduction de 25%.

En plus de cette promotion, Conforama vous propose 5% sur votre carte Confo+. Vous pouvez bénéficier de la livraison gratuite en magasin. Pour la livraison chez vous, comptez entre 32€ et 49,99€ selon le délai que vous souhaitez.

Attention, la promotion sur ce lave-linge Beko n’est valable que jusqu’au 19 février 2024 !

Lave-linge Beko WTE10222XW : ça vaut quoi ?

Beko est l’une des meilleures marques sur le marché des machines à laver, comme nous vous l’expliquions plus haut, les clients ont rarement besoin de déposer leur machine à laver en SAV. C’est quand même l’un des points forts de ce lave-linge, mais c’est loin d’être le seul.

Solution durable

La machine à laver Beko intègre une cuve fabriquée avec des bouteilles en plastique recyclé, reflétant l’engagement de la marque envers l’écologie.

Grande capacité de 10 kg

Opter pour une capacité de 10 kg permet de réduire le nombre de cycles annuels de 66 par rapport à un modèle de 7 kg, offrant ainsi des avantages en termes d’économie d’énergie et de temps.

Moteur ProSmart Inverter

Le moteur à induction ProSmart Inverter, sans balais, minimise les frottements et la surchauffe, assurant à la fois silence, durabilité et efficacité.

Technologie du tambour Aquawave

La conception spécifique du tambour Aquawave avec ses alvéoles permet une meilleure protection des vêtements en créant une couche protectrice d’eau, pour un traitement plus doux.

Isolation anti-vibrations

La technologie de parois anti-vibrations contribue à une expérience plus silencieuse en diminuant les bruits et vibrations pendant les cycles de lavage et d’essorage.

Bref, c’est sans hésiter un très bon lave-linge sur le marché qui mérite toute votre attention autant par son aspect écologique, rappelons qu’il bénéficie de la Classe B, son aspect silencieux et surtout son très bon rapport qualité-prix !

Les plus Très silencieux,

Classe énergétique B,

Grand tambour (10 kg),

Design,

Espace du dessus exploitable,

Qualité-prix Beko. Les moins RAS.

Caractéristiques du lave-linge Beko WTE10222XW

Lave-linge Pose libre Chargement Frontal (hublot) Capacité 10 kg Vitesse d’essorage max 1200 tours/min Volume tambour 64 L Confort 15 programmes. Fin différée Dimensions déballé 60 / 64 / 84 cm (LxPxH) Niveau sonore (essorage) 72 dB

Ne tardez pas, car cette promotion n’est valable seulement jusqu’au 19 février ! Il ne vous reste que quelques jours…