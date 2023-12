Philips Machine Expresso Broyeur : -38% sur cette machine à café de compétition

What Else ? La machine à expresso de Philips n’a rien à envier à ses adversaires. La concu ? Elle la balaye même à coup d’expresso serré et d’une promo plus qu’alléchante.

Philips nous étonnait déjà la semaine dernière avec sa super promotion sur le Air Fryer, notre nouvel acolyte de cuisine. Cette semaine, la marque revient en force sur Boulanger et vous offre une promotion qui va animer vos matins ! Fini les vieux cafés et bienvenue aux expressos aussi doux que la soie. La réduction ? Ah oui ! Cette machine dernier cri vous est proposée pour la modique somme de 349,99€ au lieu de 559,99€. Des broutilles quand on sait que vous allez devenir le prochain barista en vogue…

Philips Machine Expresso Broyeur série 2200 EP2235/47 : la machine à café à -38% sur Boulanger

Vous pouvez dire adieu aux dosettes (beurk) et bonjour au café fraîchement moulu qui va transformer votre réveil ! C’est le meilleur bon plan de Noël pour faire plaisir aux amateurs de café autour de vous.

La Philips Machine Expresso Broyeur série 2200 EP2235/47 vous revient donc à 379,99€ au lieu de 559,99€ sur Boulanger. Mais ce n’est pas tout ! Boulanger propose des offres de remboursement sur ce produit ! Oui parce qu’en cette fin d’année, une bonne nouvelle n’arrive jamais seule. Sur cette machine à café bénéficier d’une ODR de 45€ supplémentaire (30€ par virement bancaire et 15€ de bons pour achat de café lOR). Une machine à café de barista qui vous revient donc à 349,99€.

ÉCONOMISEZ 38% sur la Philips Machine Expresso Broyeur Acheter

Les petits plus offerts par Boulanger : une garantie sur le produit de deux ans, et vous êtes satisfait ou remboursé jusqu’au 31 janvier ! C’est le moment ou jamais de sauter sur l’occasion !

Philips Machine Expresso Broyeur série 2200 EP2235/47 : ça vaut quoi ?

Troisième boisson la plus consommée au monde, le café mérite d’être savouré à sa juste valeur. Avec ou sans sucre, agrémenté de lait ou d’une mousse de lait, il nous réconforte le matin et nous fait tenir pendant nos longues réunions. Alors bien évidemment, la machine à café doit pouvoir tenir la cadence. Et ça tombe bien, celle de Philips fait parfaitement le job.

Avec elle, vous pourrez savourer jusqu’à 5 000 tasses sans avoir besoin de détartrage, grâce au filtre AquaClean qui assure une eau pure et limpide. L’écran tactile intuitif simplifie le choix de votre café favori parmi les deux boissons disponibles. La finition élégante en noir mat apporte une note de sophistication à votre expérience café.

Y en a qui vont enfin apprécier leurs collègues.

À lire aussi Philips lance les écouteurs pour dormir.

Bref, c’est sans hésiter l’une des meilleures machines à café disponible sur le marché. Vous pouvez personnaliser l’intensité et le volume de votre boisson grâce au menu My Coffee Choice. Le système Aroma Extract assure une température, des arômes et une crème parfaite à chaque tasse en équilibrant la température de préparation et l’extraction des arômes.

Et pour ce qui est du nettoyage, la Philips Machine Expresso Broyeur série 2200 n’est pas en reste non plus. La machine est complètement amovible et simplifie le processus de nettoyage, pouvant être rincé sous le robinet. Pour plus de commodité, la machine à café propose une fonction de détartrage automatique, avec la flexibilité d’ajuster la fréquence en fonction de la dureté de l’eau.

PROMO – 38 % sur la Philips Machine Expresso Broyeur Voir l’offre

Les plus Le design,

Système Aroma Extract,

12 niveaux de mouture,

Broyeur en céramique résistant,

Écran tactile intuitif,

Café de qualité. Les moins Son prix.

Caractéristiques de la Philips Machine Expresso Broyeur série 2200 EP2235/47

Recettes de café 3 Nombre de tasses 1 à 2 simultanées Type de boissons Café et boissons lactées Type de recettes Ristretto, Espresso, Lungo, Café, Mousse de lait froide, Mousse de lait, Lait chaud Panneau de commande Écran tactile Capacité du réservoir d’eau 1,8 L Puissance 1.500 W Dimensions l x h x p 29 x 48 x 49 cm Poids Net 8 kg Arrêt automatique de l’écoulement de la boisson et de la machine Oui

Vous l’aurez compris, comme la plupart des clients, nous validons la Machine Expresso Broyeur ! Nos matins au bureau sont beaucoup plus sympas… C’est le moment ou jamais pour vous de goûter au plaisir d’un vrai bon café. Dépêchez-vous, la promo risque de ne pas rester longtemps…