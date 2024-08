La machine à café Nespresso est à moitié prix chez Boulanger !

La Nespresso Vertuo POP Blanche à moitié prix, pour un café de qualité à la maison. Profitez-en !

Quand on vous dit George Clooney ? Café ? On pense tous à Nespresso. Cette marque est devenue un véritable compagnon de nos matinées, apportant un peu de douceur et de réconfort dès le réveil.

La machine Vertuo POP Blanche vous permet de préparer un café exactement comme vous l’aimez, que ce soit un espresso riche et concentré pour un coup de boost matinal, ou une grande tasse à savourer tranquillement. Et en ce moment, cette machine est disponible à moitié prix. C’est l’occasion parfaite de se faire plaisir tout en commençant la journée du bon pied.

Une machine à café Nespresso à moitié prix, c’est pas tous les jours !

La Nespresso KRUPS Vertuo POP Blanche, habituellement à 99,99€, est maintenant à 49,99€ chez Boulanger. Oui, vous avez bien lu, c’est une réduction de 50% !

PROFITEZ de -50% sur cette machine à café

Rendez-vous sur la page produit de Boulanger.

Ajoutez la machine à café Nespresso à votre panier.

Au moment du paiement, vous verrez le prix initial de 99,99€ barré et le nouveau prix de 49,99€ s’affichera.

Nespresso Vertuo POP Blanche : que vaut-elle pour les amateurs de café ?

Pour ceux qui veulent un café de qualité à la maison, la Nespresso Vertuo POP Blanche a de quoi séduire :

Technologie

La Nespresso Vertuo POP Blanche utilise la technologie Centrifusion™, qui fait tourner la capsule pour extraire le café de manière uniforme. Elle s’adapte automatiquement à la taille de la capsule insérée, offrant cinq formats de tasse différents, allant de l’espresso court (40 ml) au grand mug (414 ml).

Capsules disponibles

La Nespresso Vertuo POP Blanche est compatible avec les capsules Nespresso Vertuo. Ces capsules offrent une large gamme de cafés, incluant :

Espresso : des options comme Diavolitto et Altissio, pour des cafés courts et intenses.

: des options comme Diavolitto et Altissio, pour des cafés courts et intenses. Gran Lungo : des capsules comme Fortado, pour un café plus long avec un goût plus riche.

Mug : pour un café plus doux à savourer en grande tasse, comme Melozio ou Stormio.

: pour un café plus doux à savourer en grande tasse, comme Melozio ou Stormio. Alto : pour les amateurs de grandes quantités, comme l’Alto Dolce.

-50% sur la machine à café Nespresso

Design élégant

La Nespresso Vertuo POP Blanche est conçue pour s’intégrer facilement dans n’importe quelle cuisine grâce à son format compact. Malgré sa petite taille, elle dispose d’un réservoir d’eau de 0,5 litre, suffisant pour plusieurs tasses de café. Son plateau ajustable permet d’accueillir aussi bien des tasses espresso que des mugs plus grands.

Type de capsules compatibles vertuo nespresso Capacité du réservoir d’eau 0,5 L 4 tasses Durée de préchauffage 30 s Puissance 1.260 W Hauteur / Profondeur / Largeur (en cm) 29,5 / 36 / 26,4 Garantie 2 ans

Les plus Large choix de capsules,

Entretien simple,

Technologie Centrifusion. Les moins Prix des capsules plus élevé.

En ce moment, la Nespresso Vertuo POP Blanche est disponible à -50%, ce qui en fait une occasion parfaite pour ceux qui veulent profiter d’un bon café à la maison sans se ruiner. Simple à utiliser, compacte, et capable de préparer plusieurs types de cafés, cette machine est idéale pour bien commencer la journée.