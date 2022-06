Bon plan : imprimante 3D et graveur laser jusqu’à -46% chez LONGER

LONGER, fabriquant chinois d’imprimante 3D et de graveur laser au rapport qualité/prix agressif, fait chuter encore plus le prix de ses produits phares pendant peu de temps. Nous vous décryptons ici brièvement les capacités de l’imprimante 3D LK5 Pro et du graveur laser Longer RAY5.

Nous vous présentons aujourd’hui deux produits de la marque LONGER, qui bénéficient en ce moment d’une violente baisse de prix. Le premier produit est une imprimante 3D FDM (par dépôt de fil fondu) présentée comme étant l’imprimante 3D FDM au meilleur rapport taille/prix. Le second produit est un graveur laser avec écran intégré parmi les moins chers de sa catégorie. Ils sont ainsi présentés respectivement à 300$ et 270$ sur la boutique de LONGER pendant quelques temps seulement.

Une imprimante 3D FDM qui impressionne

L’imprimante 3D nommée LONGER LK5 Pro a tout d’un modèle professionnel, et ce malgré son prix ridiculement bas. En effet, cette petite pépite pas si petite à une capacité d’impression de 30x30x40cm, ce qui est pratiquement introuvable à ce prix. De plus, elle effectue du travail de précision grâce à une structure triangulaire, garantissant ainsi une opération stable du début à la fin.

Fait notable, elle est livrée déjà assemblée à 90%, ce qui signifie que vous gagnerez du temps à l’installation et que ne risquerez pas de mal la monter. Pour vous faciliter encore plus la tâche, elle dispose de 3 chipsets, un pour chaque axe (X,Y et Z). Ainsi, l’impression sera plus efficace et plus silencieuse.

Question technologies embarquées, la LK5 Pro possède sa propre carte mère, qui vous sera très utile si vous souhaitez ajouter des modules de type nivellement, mise à niveau etc. L’imprimante LONGER est aussi équipée d’un écran de 4,3 pouces, au sein duquel se trouve l’interface utilisateur, pratique pour suivre et paramétrer les impressions.

Pour finir, cette imprimante 3D est très sécurisée, étant donnée qu’elle dispose d’une plaque en verre céramique afin de garantir le bon décollement de votre œuvre en fin de processus ainsi que d’un tube en téflon résistant à de très hautes températures ainsi qu’à divers blocage au niveau du fil.

Habituellement proposée à 389,99$, elle est en ce moment à 329,99$.

Il existe aussi des packs promotionnels combinant l'imprimante avec du fil ou des pièces de rechange.

LONGER RAY5 : un graveur laser précis et pratique Le second produit phare de la boutique LONGER, c’est le graveur laser RAY5. En effet, ce n’est pas anodin que ce graveur ai du succès. Premièrement, il est proposé à un tarif très attractif. Deuxièmement, il présente de nombreuses qualités et presque aucun défaut, contrairement à de nombreux graveurs au même prix. Les plus La surface de travail

L’écran tactile

La connexion Wifi

La carte micro-SD Les moins La notice en anglais

Le montage un peu long

Le graveur laser LONGER RAY5 est équipé d’un laser d’une dimension de 0,8×0,8mm, ce qui fait de lui un laser très précis. En plus de cela, ce dernier est efficace puisqu’il dispose d’une puissance de 5,5W, lui permettant de graver de nombreux matériaux.

Mais que serait la gravure effectuée sans une carte mère? Rien. C’est pourquoi le graveur laser RAY5 est équipé d’une carte mère 32 bits, très efficace pour graver de manière rapide, précise et fluide. Enfin, le graveur laser est équipé d’un écran tactile de 3,5 pouces, rare et très utile pour suivre la gravure ou pour graver soi-même de façon hors-ligne.

Question sécurité, il n’y vraiment pas de quoi s’inquiéter. En effet, le LONGER RAY5 est équipé pour protéger de la chaleur et épargner les yeux, ainsi que pour ne pas être déréglé par des mouvements inopinés. En outre, il est équipé d’un bouton d’arrêt d’urgence en cas de problème.

Si le graveur laser vaut son prix habituel de 499,99$, il est actuellement proposé à un prix réduit.