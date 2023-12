Cette souris filaire de Logitech est à un prix imbattable grâce à ces deux offres de Noël

La souris Logitech G502 Hero – l’une des meilleures du marché – est actuellement en promo : l’opportunité idéale pour refaire son setup gaming ?

À nos yeux, la Logitech G502 Hero se démarque comme une référence incontestée parmi les souris filaires. Sa précision remarquable et son design ergonomique la rendent adaptable à toutes les morphologies de main (même celle de Shrek, oui, oui). Cette souris gamer se distingue par sa robustesse et offre une pléthore d’options, ce qui en fait un outil inestimable lors de sessions de jeu intenses. Mais si nous vous en parlons aujourd’hui, c’est parce que deux géants de l’e-commerce vous proposent des offres imbattables sur cette petite pépite.

À lire aussi Quelles sont les meilleures souris Logitech ?

Logitech G502 Hero : la souris filaire à tout petit prix sur Amazon et AliExpress

La souris filaire Logitech G502 Hero ne bénéficie pas d’une mais de deux promotions incroyables en cette fin d’année.

Tout d’abord sur Amazon, la souris filaire est présentée au prix de 34,93€ soit une baisse de 64% sur son prix initial de 89,99€. Avec l’abonnement Prime, la livraison est effectuée le lendemain de votre achat, idéal pour vos cadeaux de dernières minutes à glisser sous le sapin ! Les retours sont aussi gratuits si jamais vous changez finalement d’avis !

Cette souris filaire est également en promotion sur AliExpress à 29,18€, soit 5€ de moins que sur Amazon, mais vous ne l’aurez pas sous le sapin… La livraison est estimée à mi-janvier. Aussi, en cas de pépins, le SAV est moins réactif que celui d’Amazon !

Découvrir les offres sur la souris filaire Logitech G502 Hero PROMO SPECIALE sur Amazon Voir l’offre PROMO SPECIALE sur AliExpress Voir l’offre

G502 Hero – la souris filaire de Logitech – ça vaut quoi ?

La G502 Hero se positionne comme la souris filaire emblématique de Logitech, offrant une précision exceptionnelle pour le gaming et une richesse de fonctionnalités inégalée.

Dotée d’un capteur optique d’une précision exceptionnelle baptisé « Hero », cette souris vous permet d’atteindre une résolution de 16 000 DPI sans aucun lissage, filtrage ou accélération.

La souris filaire G502 Hero, dédiée aux gamers, offre la possibilité de programmer 11 boutons selon vos préférences. Ceux-ci s’accompagnent d’une roulette équipée d’une option de défilement ultra-rapide.

En définitive, cette souris affiche une qualité de fabrication exceptionnelle, alliant robustesse et durabilité. Elle est dotée d’un système de gestion de poids, d’une personnalisation d’éclairage RVB et bénéficie d’une application dédiée poussée pour une expérience encore plus personnalisée.

La promo ultime sur AliExpress.

Vous l’aurez compris, c’est sans hésiter l’une des meilleures si ce n’est la meilleure souris filaire du marché. Logitech est le fabricant numéro 1 des souris et nous offre ici un produit exceptionnel pour les gamers.

PROMO sur la souris filaire G502 Hero de Logitech Voir l’offre