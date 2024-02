Le meilleur mini lave-vaisselle du marché, Bob, chute sous les 350€ grâce à un code promo exclusif

Un lave-vaisselle qui se décline en différentes couleurs : bleu maya, jaune canari, orange mandarine, vert pomme ou encore violet intense, c’est rare, voire inexistant, et pourtant Bob de Daan Tech l’a fait. Au-delà de son design si particulier, Bob est surtout votre allié de vaisselle ultime. Exit les assiettes qui s’empilent dans l’évier, voici la solution garantie pour une cuisine propre et stylée !

Vous connaissez, en tant qu’étudiant, papa ou maman solo, jeune couple ou simplement en tant que personne qui n’a pas envie d’investir dans un gros lave-vaisselle, il n’est pas rare que les assiettes et casseroles s’empilent dans l’évier.

Mais si on vous disait que Bob est là pour changer la donne ? Un mini lave-vaisselle, pratique, mais pas que ! Il est écologique, peut être installer sans arrivée d’eau, mais il est aussi beau et fabriqué en France ! Et pour vous le procurer, nous vous avons dégoté un petit code promo unique rien que pour vous.

Bob, le mini lave-vaisselle : code promo exclusif de -20€

Alors que les soldes d’hiver battent encore leur plein, le mini lave-vaisselle Bob bénéficie déjà d’une promotion. Affiché actuellement au prix de 369,99€, nous avons un petit code promo exclusif supplémentaire qui vous permet de bénéficier de Bob à seulement 349,90€. Soit 20€ de réduction en plus ! Pour ce faire, rendez-vous sur le site de Daan Tech pour profiter de notre offre exclusive.

Le mini lave-vaisselle Bob, il vaut quoi ?

Si vous souhaitez avoir notre avis sur la question, n’hésitez à lire notre article dédié, nous l’avons testé sous toutes ses coutures et le résultat est probant.

Mais pour vous faire un rapide résumé, Bob, c’est le bébé de Daan Tech. On peut dire que la marque a su toucher en plein cœur son audience. Parce qu’un lave-vaisselle n’est pas l’objet le plus design de notre intérieur et Bob navigue à contre-courant en s’habillant d’un style plus qu’unique.

Beau, certes, mais cela ne lui enlève en rien ses capacités techniques. En plus d’être made in France et durable, le mini lave-vaisselle Bob de Daan Tech est équipé d’un écran LCD couleur de 2,4 pouces, soit 6 cm.

Pour faire fonctionner votre appareil, vous devrez remplir manuellement son réservoir d’eau de 3,9 L (ou automatiquement avec une arrivée d’eau ou un accessoire pour votre robinet). Et son volume sonore ? 43 dB, vous pourrez dormir à côté sans sourciller. Bref, Bob lave, et ce proprement. N’est-ce pas là ce qu’on lui demande ?

Un mini lave-vaisselle écologique, fonctionnel et design.

Autre qualité qu’on ne peut lui retirer : Bob utilise 5 fois moins d’eau qu’un lavage à la main. Évidemment, pour ce qui est d’un lavage de lave-vaisselle classique, la guerre est remportée à plate couture.

Pratique pour une équipe jusqu’à trois personnes : petite famille, colocataires, petite entreprise, ou encore personne seule, Bob sera votre allié. Nous pouvons affirmé que le prix est très compétitif, c’est simple, vous ne trouverez pas mieux ailleurs en termes de rapport qualité/prix.

Un lave-vaisselle esthétique

Compact et arborant un design qui se veut coloré (plusieurs couleurs disponibles selon vos goûts), cet appareil requiert un espace de seulement 34 cm en largeur, 49 cm en longueur, et 49 cm en hauteur pour son installation.

Prêt à être utilisé en seulement 2 minutes après son déballage, le lave-vaisselle Bob peut être simplement posé sur le plan de travail comme objet de décoration. Fabriqué en France, cet équipement affiche un remarquable indice de réparabilité : évalué à 9,3 sur 10. Nous n’avons donc aucun défaut à lui trouver.

Bob est un très bon lave-vaisselle qui vaut le détour. Si vous voulez en profiter, il vous reste à profiter de l’offre directement sur le site de Daan Tech. Aussi, profitez-en avant le 6 février pour bénéficier des 30€ supplémentaires actuellement remisés pendant les soldes.