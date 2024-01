Le prix de ce lave-vaisselle chute sous les 300€ sur Conforama durant les soldes d’hiver

Une réduction de 40% sur un lave-vaisselle ? C’est possible chez Conforama ! Découvrez cette offre unique pour le lave-vaisselle Indesit D2IHL326.

Si vous envisagez de changer de lave-vaisselle, Conforama propose actuellement une réduction de 195 euros sur un lave-vaisselle de 14 couverts. C’est le moment idéal pour réaliser des économies et obtenir un lave-vaisselle de qualité.

Le lave-vaisselle intégrable Indesit D2IHL326, initialement affiché à 493,99€, est maintenant proposé à 299,59€ sur Conforama, une économie très intéressante de près de 40%.

Le lave-vaisselle Indesit D2IHL326, avec sa capacité de 14 couverts, est parfait pour les familles ou pour ceux qui reçoivent des amis régulièrement. Il est simple d’utilisation, efficace, et il est proposé avec une option de livraison à partir de 32 euros, ce qui rend son achat encore plus facile et pratique pour vous.

Indesit votre compagnon idéal pour votre vaiselle

Les points forts du lave-vaisselle encastrable Indesit D2IHL326 :

Capacité de 14 couverts : adapté pour les familles ou pour recevoir des invités.

Consommation électrique de 95 kWh/100 cycles : économique en énergie.

Consommation d’eau de 9,5 l par cycle : efficace en termes d’utilisation d’eau.

5 programmes de lavage, dont Fast&Clean 28′ et Push & Go.

Niveau sonore de 46 dB : fonctionnement relativement silencieux.

Programme Eco avec une durée de 215 minutes.

Dimensions d’encastrement : 60 x 82/90 x 56 cm.

Le lave-vaisselle Indesit D2IHL326 combine fonctionnalité et design moderne. Avec sa capacité de 14 couverts, il est parfait pour les familles.

Son fonctionnement est assez silencieux à 46 dB, ce qui le rend discret dans votre cuisine. Il offre une efficacité énergétique et une consommation d’eau maîtrisée, le tout dans un style élégant. C’est l’allié idéal pour ceux qui cherchent à combiner performance et économie dans leur quotidien.

