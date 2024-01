Cdiscount casse le prix du lave-vaisselle Brandt qui chute sous les 250€

Un lave-vaisselle a moins de 250€ ? C’est bien réel, et cette opportunité vous attend sur Cdiscount. Découvrez comment vous pouvez en profiter !

Votre ancien lave-vaisselle montre des signes de faiblesse et vous cherchez une solution abordable pour le remplacer ? Ne cherchez plus loin. Sur Cdiscount, une offre exceptionnelle vous attend. Le lave-vaisselle encastrable BRANDT LVE127J est actuellement proposé avec une réduction de 360 €. Avec ce lave-vaisselle dites adieu à la vaisselle à la main.

De base affiché à 609,99€ sur Cdiscount, le lave-vaisselle encastrable BRANDT LVE127J peut être le vôtre pour moins de 250 euros, ce qui équivaut à une réduction de plus de 50%. Une opportunité à ne pas manquer, surtout après les dépenses des fêtes de fin d’année.

Ce lave-vaisselle est doté d’une capacité de 12 couverts, idéal pour faire face aux besoins de votre foyer. Fini le temps où la pile de vaisselle ressemblait à l’Everest dans votre cuisine ! Économique et performant, il est là pour faire de la corvée de vaisselle un lointain souvenir.

La livraison de votre lave-vaisselle BRANDT LVE127J est disponible à partir de 9 euros.

PROMO SPECIALE -360€ sur le lave-vaiselle BRANDT Voir l’offre

Brand votre compagnon idéal pour votre vaiselle

Les points forts du lave-vaisselle encastrable BRANDT LVE127J :

Capacité de 12 couverts : adapté pour les familles ou les repas entre amis.

Consommation d’eau de 11 litres par cycle : efficace et économe en eau.

Départ différé jusqu’à 24 heures : programmez vos cycles de lavage selon vos besoins.

Niveau sonore de 47 dB : fonctionnement discret.

6 programmes de lavage avec 5 températures : adaptabilité à différents types de vaisselle.

Séchage en convection active : vaisselle parfaitement sèche.

Le lave-vaisselle BRANDT LVE127J allie élégance et efficacité. Avec son design raffiné en noir et silver et sa capacité de 12 couverts, il nettoie en silence à 47 dB, presque en chuchotant. Idéal pour ceux qui apprécient la discrétion autant que la performance, sans faire de vague sur le budget.