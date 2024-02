Le prix de ce lave-linge tombe sous les 450€ chez Boulanger grâce à une promo exceptionnelle

Whirlpool brille dans l’univers des machines à laver, et c’est une aubaine, car Boulanger met en avant une promotion sur son lave-linge de classe énergétique A.

Si votre machine à laver actuelle vous cause des soucis et que vous souhaitez en acquérir une nouvelle sans vendre un rein, nous avons une offre pour vous. Tandis que les appareils Whirlpool sont très prisés, Boulanger met en avant une offre attractive sur le modèle de lave-linge à hublot FFBP9469BVFR Freshcare+ de 9kg.

Le lave-linge hublot Whirlpool Freshcare+ à 449€

Avec une réduction de 25% sur Boulanger, ce lave-linge Whirlpool possède une capacité de 9 kg qui préserve votre linge et le garde frais et sans odeur jusqu’à 6 heures après la fin du cycle.

Un lave-linge qui prend soin de votre linge donc, et durable ! Parce que oui, ce lave-linge a obtenu la classe A sur les trois catégories de l’étiquette énergétique.

Affiché habituellement au prix de 599€ sur Boulanger, le lave-linge hublot Whirlpool est en promotion à 449€ soit une réduction de 25%.

Attention, la promotion sur ce lave-linge ne risque pas de rester indéfiniment, dépêchez-vous !

Lave-linge hublot Whirlpool FFBP9469BVFR Freshcare+ : ça vaut quoi ?

Avec une note de 4,4 sur 5, les avis clients sont assez unanimes sur cette machine.

Technologie FreshCare+

Maintenez vos vêtements frais même si vous ne les retirez pas immédiatement ! Avec la technologie FreshCare+, qui combine vapeur et mouvement doux à la fin du cycle, vos habits restent frais et sans mauvaises odeurs jusqu’à 6 heures après la fin du lavage, exception faite pour les cycles « Délicat » et « Couette ».

Anti froissement

Dites adieu aux mauvaises odeurs et aux froissements en juste 20 minutes. Ce programme libère de la vapeur pour rafraîchir vos tenues, éliminant le besoin de lavages superflus. Les odeurs s’évaporent et les froissements se lissent, rendant vos habits prêts à être portés en seulement 20 minutes, bien que les résultats puissent varier selon le type de tissu.

Moteur à induction

Le moteur à induction est conçu pour être à la fois robuste, durable et silencieux, minimisant les vibrations et le bruit produit pendant le fonctionnement.

Technologie 6ᵉ sens

La technologie 6ᵉ Sens vous permet de réaliser d’importantes économies, réduisant la consommation d’énergie jusqu’à 60%, celle d’eau de 35%, et le temps de lavage de 35%. Des capteurs avancés ajustent l’utilisation de l’eau et la puissance du moteur pour chaque étape du cycle de lavage, depuis le prélavage jusqu’au rinçage final, optimisant la performance pour chaque charge de linge.

Bref, c’est sans hésiter un très bon lave-linge sur le marché qui mérite toute votre attention !

Les plus Très silencieuse,

Classe énergétique A,

Design,

Espace du dessus exploitable,

Technologies,

Qualité des matériaux. Les moins RAS.

Ne tardez pas, car cette promotion risque de ne pas de rester longtemps…