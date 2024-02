L’iPad (10ᵉ gen) chute de presque 150€ sur Amazon et cette promo n’est pas une erreur

Vous cherchez à vous équiper d’un iPad mais trouviez que les tablettes Apple étaient encore trop chères ? Amazon vient de dévoiler LA promo que vous attendiez !

Sorti en 2022, l’iPad de 10ᵉ génération est l’une des grandes références dans le domaine des tablettes tactiles. Problème ? Les produits Apple sont habituellement très chers : cette tablette avoisine quasiment les 600€ (hors promo)…

Mais coup de chance pour vous, Amazon vous fait actuellement profiter d’une belle réduction.

L’iPad 10 à moins de 450€ seulement sur Amazon

Alors qu’elle est normalement vendue à 589€, la tablette tactile d’Apple de 10ᵉ génération profite d’une grosse promotion de 25% sur Amazon qui la fait chuter sous les 450€.

Pour en bénéficier : rien de plus simple ! Il suffit de se rendre sur le site officiel d’Amazon et d’ajouter l’iPad à votre panier : pas de code, pas de superflu, directement la promo.

L’iPad ne passe pas par un vendeur tiers et vous pourrez donc bénéficier de la livraison en 24h et du service après-vente réactif du géant de l’e-commerce.

Pourquoi acheter un iPad 10 plutôt qu’une autre tablette tactile ?

La réputation d’Apple et de la qualité de ses produits n’est plus à prouver. Notée 4,7 étoiles sur 5 par plus de 700 acheteurs, la tablette tactile a su convaincre de nombreux consommateurs. Et pour cause, l’iPad 10 possède de très nombreuses qualités qui le placent parmi les tout meilleurs modèles de tablettes tactiles.

Que ce soit :

Sa capacité de stockage de 64 Go (ou 256 Go pour le modèle supérieur en promo également de 18%),

(ou 256 Go pour le modèle supérieur en promo également de 18%), L’ergonomie et la fluidité de l’ iPasOS 16 ,

, La très grande qualité de ses photos (grand angle de 12 Mpx),

(grand angle de 12 Mpx), Son écran de 10,9 pouces ,

, Ou pour moins technophiles : ses différents coloris (argent, bleu, jaune et rose).

L’iPad 10 possède toutes les qualités nécessaires pour devenir la tablette tactile que vous emmènerez dans votre lit ou durant de longs trajets. Et si son prix habituel peut être un frein pour franchir le pas, la belle promotion d’Amazon permet indubitablement de s’équiper à moindre coût.