Incogni protège votre confidentialité à petit prix, le bon plan pour gérer vos données personnelles

À l’image d’un plombier qui répare une fuite d’eau, Incogni fait de même pour vos données. Ce service encore trop méconnu en France vous permet de récupérer le contrôle de vos informations personnelles sur internet.

Sa méthode d’action : contacter un grand nombre d’entités qui pourraient posséder des données vous concernant. Puis, leur demander de supprimer toutes les informations sur vous qui sont détenues et exploitées par des tiers. Chaque semaine, vous êtes informés des avancées du process, qui est renouvelé tous les mois afin d’être sûr qu’aucune nouvelle donnée ne retourne entre de mauvaises mains.

On estime à 300 heures le temps économisé pour la suppression de vos données personnelles exploitées sur internet.

En plus de supprimer vos données, Incogni offre également un service de sensibilisation aux bonnes pratiques pour éviter la fuite et le vol d’informations personnelles. À travers un blog, des bulletins d’informations et guides sur ce que vous devez savoir sur la confidentialité de vos données.