Vous en avez assez de devoir multiplier les adaptateurs pour pouvoir brancher le moindre disque dur ou la moindre carte SD sur votre ordinateur portable ? Rassurez-vous, cette époque est bientôt révolue grâce à UGreen ! Le fabricant propose en effet une promotion très intéressante sur son Hub USB-C. On vous dit tout.

Bien que de plus en plus performants, les ordinateurs portables et autres tablettes présentent toujours le même défaut : une connectique bien trop limitée. Cela peut devenir un vrai casse-tête dès lors que vous voulez brancher un disque dur, un écran ou lire une carte SD. Heureusement, il y a une solution : le Hub USB. Cette sorte de multiprise pour ordinateur permet de facilement augmenter la connectique de votre ordinateur. UGreen, spécialiste des solutions de connectivité pour ordinateurs, a décidé de faire baisser le prix de son modèle 6-en-1 de près de 23% ! Voici comment en profiter.

-23% pour le hub USB-C de UGreen !

Pendant toute la semaine, UGreen a décidé de multiplier les promos, en particulier pour son Hub USB-C. Celui-ci passe en effet de 29,99€ à 22,99€. Un prix redoutable pour un produit d’une telle qualité de fabrication. Pour en profiter, pas besoin de code promo. Vous avez juste à vous rendre sur le site internet de UGreen et à passer la commande. Et bonne nouvelle, les frais de port sont gratuits !

Le Hub USB-C, un indispensable du quotidien

Avec le Hub de UGreen, vous ne manquerez plus jamais de ports disponibles sur votre PC, tablette, iPad ou autre MacBook. Se branchant en USB-C et compatible avec Windows, Android et l’écosystème Apple, il permet de connecter jusqu’à 6 appareils en simultané.

Plug-and-Play, ce hub USB est très simple à utiliser et d’une efficacité redoutable. Grâce à sa taille et son poids contenu (90 grammes), il se glissera facilement dans votre sac et vous accompagnera partout. Enfin, sa coque en aluminium est du plus bel effet et lui confère une très bonne tenue dans le temps.

On retrouve les connectiques suivantes :

3 ports USB 3.0,

1 port HDMI,

1 lecteur de carte SD,

1 lecteur de carte microSD (aussi appelé TF).

Les plus 6 ports disponibles

Prise HDMI

Coque en aluminium

Léger et compact Les moins Aucun choix de coloris