Noël : 4 hoverboards incontournables à moins de 300€ pour rouler sur les fêtes de fin d’année

La fin d’année rime décidément avec promos alléchantes. Et celle-là devrait ravir tous les skaters de France et de Navarre. Le site WegoBoard brade ses hoverboards à plus de 50% ! On sait où l’enveloppe de Noël va terminer…

Ah, Noël, la période de l’année où les rires résonnent, les guirlandes scintillent, et les plus chanceux d’entre nous se demandent s’ils peuvent utiliser les économies de mamie pour s’offrir un cadeau… singulier ! Et qu’y a-t-il de mieux que de rouler dans la magie des fêtes sur un hoverboard qui ne coûte pas plus cher que le traiteur du réveillon ? Nous vous présentons pas un, pas deux, mais quatre hoverboards à moins de 300€ qui feront de vous le Père Noël le plus branché de la famille.

Hoverboard Original à 159€ : premier modèle sur le marché français

L’Original hoverboard se distingue en tant que pionnier parmi les hoverboards, marquant le début de cette révolution de mobilité. Premier du genre à faire son entrée sur le marché français, il a su captiver les utilisateurs avec son design novateur.

Équipé de roues increvables de 6.5 pouces, cet hoverboard demeure compact, pratique et étonnamment léger. Sa structure bien pensée offre une conduite fluide, idéale pour les surfaces lisses telles que le bitume. Même avec l’évolution de la technologie des hoverboards, l’Original reste un choix fiable et intemporel.

Affiché sur le site WegoBoard en temps normal à 369€, il vous est proposé aujourd’hui à 159€. Soit une réduction de 210€. La livraison est effectuée en 24 à 48h, vous bénéficiez de 2 ans de garantie sur votre board et vous avez la possibilité d’étaler votre paiement jusqu’à 10 fois.

Hoverboard Bumper Bluetooth à 209€ : pour écouter la musique en ridant

Le Bumper, le nouvel hoverboard tout terrain compact de WegoBoard, révolutionne le genre avec son design moderne inspiré des Transformers et du style BMW. Ses roues de 6,5 pouces offrent une conduite agile, tandis que sa robustesse est assurée par une résistance à l’eau (norme IP56) et des matériaux solides.

Contrôlez-le à distance avec la télécommande,

Choisissez entre les modes débutant et expert,

Profitez de la musique grâce aux haut-parleurs Bluetooth intégrés.

Le Bumper combine style, résistance et fonctionnalités avancées pour une expérience tout terrain exceptionnelle.

L’hoverboard est présenté sur WegoBoard à 209€ au lieu de 549€, soit une réduction de 340€. Votre hoverboard vous sera livré en un délai rapide de 24 à 48 heures. Profitez d’une garantie de 2 ans pour vous assurer une tranquillité d’esprit après votre acquisition et étalez votre paiement jusqu’à 10 fois.

Hoverboard Bumper Max Bluetooth à 229€ : le grand frère du Bumper

Explorez l’ultime aventure avec l’Hoverboard tout-terrain Bumper Max. Doté de larges roues motorisées de 8,5 pouces, il repousse les limites de l’exploration avec robustesse et style. Conçu pour tous les terrains, il conquiert montagnes et rues pavées grâce à ses pneus tout-terrain increvables.

Deux moteurs électriques puissants vous propulseront jusqu’à 20 km/h, offrant une autonomie de 20 km par charge.

La connectivité Bluetooth permet une expérience musicale immersive via les haut-parleurs intégrés.

et assurent une visibilité optimale, de jour comme de nuit. Avec une commande intuitive et une construction robuste résistant aux chocs et à l’eau (norme IP56), le Bumper Max redéfinit l’aventure tout-terrain.

Présenté au prix de 229€ au lieu de 599€ sur le site WegoBoard, vous bénéficiez d’une réduction de 370€. Non négligeable, n’est-ce pas ?

Hoverboard Hummer 4×4 Bluetooth à 259€ : l’expérience ultime tout terrain

L’hoverboard Hummer de WegoBoard est conçu pour conquérir tous les terrains, que ce soit sur la plage, en montagne, ou en forêt. Profitez de votre balade avec une bande-son personnalisée grâce aux haut-parleurs intégrés et à la connectivité Bluetooth. La télécommande vous permet d’allumer et d’éteindre l’hoverboard à distance, ainsi que de choisir entre les modes de vitesse débutant et expert.

Avec une résistance à l’eau conforme à la norme IP56 et des jantes en alliage de 8,5 pouces, le Hummer est prêt à vous suivre partout, offrant une expérience tout-terrain inégalée.

Présenté à 259€ au lieu de 639€, c’est la meilleure promo sur le site WegoBoard. Une réduction de 380€, qui dit mieux ?

Des réductions en veux-tu en voilà sur de nombreux Hoverboards pour vous faire plaisir sans vous ruiner, elle est pas belle la vie ?