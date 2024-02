Hébergez vos sites internet simplement grâce aux nouvelles offres d’O2Switch

Vous cherchez à héberger un ou plusieurs sites internet ? Que ce soit pour un projet personnel ou professionnel, O2Switch propose en ce moment de nombreuses offres avantageuses.

O2Switch s’est constuit une solide réputation d’hébergeurs pour les sites internet. Que ce soit pour son assistance technique joignable 7 jours sur 7 ou pour ses nombreuses offres répondant à chacun de vos besoins : cet hébergeur est un des incontournables du milieu.

Et si vous cherchez un hébergeur : O2Switch vient de lancer 2 nouvelles offres, la « Scale’UP » et la « Bare Metal », on vous explique en détail leur intérêt et leur fonctionnement.

A lire aussi Top 5 des meilleurs sites de transfert de fichiers en ligne

L’offre Scale’UP à 36 euros par mois

Pour 36€ par mois, l’offre Scale’Up vous permet d’héberger jusqu’à 5 espaces indépendants (dont un offert à la création et un autre au renouvellement biannuel). 02Switch vous permet également d’ajouter une infinité d’adresses mails pour gérer votre compte et de profiter d’une sécurité de 90 jours de sauvegardes dans un datacenter différent.

36€ pour 5 sites sur O2Switch.com Voir l’offre

Enfin, côté stockage, l’offre Scale’UP vous permet d’obtenir 500 Go pour conserver toutes les données relatives à votre site.

A lire aussi Sauvegarde / Backup de site web : les meilleures solutions

L’offre « Bare Metal » : l’hébergement ultime pour les professionnels

Si 5 domaines ne vous suffisent pas, vous pouvez souscrire à l’offre « Bare Metal » qui vous permettra d’obtenir jusqu’à 150 compte cPanel différents et 1.2 To d’archivage local pour 299€ par mois.

En plus du stockage local, cet abonnement offre un stockage en RAID1 de 960 Go (double sauvegarde). Le réel avantage de cette offre est qu’elle vous permet d’acquérir un serveur dédié et d’un service entièrement personnalisé.

299€ pour la plus grosse offre d’O2Switch.com Voir l’offre

Et pour celles et ceux qui n’auraient besoin que d’un seul domaine, O2Switch propose tout de même une offre de base à 3.85€ par mois, garantie satisfait ou remboursé.