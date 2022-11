Graveur laser : les modèles de chez Sculpfun à petit prix, l’occasion de se lancer dans la gravure

Si vous vous intéressez au monde de la gravure laser, vous avez déjà dû entendre parler de la marque Sculpfun. Cette marque high-tech s’est en effet spécialisée dans l’impression 3D et la gravure numérique. Durant tout le mois de Décembre, elle propose des remises exceptionnelles sur les 4 produits phares de sa gamme de graveur laser. On vous dit tout.

A lire également : Pourquoi acheter une imprimante 3D est une bonne idée ?

Les 4 meilleurs graveurs de Sculpfun à prix canon Vous voulez vous lancer dans la gravure laser ? C’est le moment d’investir dans un graveur Sculpfun. Grâce à nos codes promo, ils bénéficient de remises très avantageuses jusqu’au 31 Décembre. Profitez-en !

Le graveur laser SCULPFUN S9 5.5W profite de -42% de réduction

Sculpfun a également développé des produits d’entrée de gamme offrant de solides prestations. Ici, pas d’air comprimé mais un laser de 5,5 watts suffisamment puissant pour couper jusqu’à 15 mm de bois. Normalement vendu près de 400€, il bénéficie de 165€ de promotion pour atteindre 235€. Pour obtenir ce prix, il vous suffit d’utiliser le code promo NNNGKBSC9.

PROMO SCULPFUN S9 5,5W à 235€ avec le code NNNGKBSC9 Acheter

Entrée de gamme de la marque, le Sculpfun S9 n’en reste pas moins précis et performant

Le graveur laser SCULPFUN S10 10W aussi à -42% avec cette offre

Enfin, pour le S10 bénéficie de la même architecture que son petit frère le S9. En revanche, il est équipé d’un système d’air pulsé et d’un laser de 10 watts. Il peut ainsi réaliser des gravures profondes et précises.

Grâce à notre code promo, il est au prix canon de 399€ seulement. Pour en bénéficier, utilisez les codes NNNS10 et NNNFRBES10.

PROMO SCULPFUN S10 10W à 399€ seulement Acheter

Le graveur laser SCULPFUN S30 Pro 10W bénéficie de 30€ de remise

Vous n’avez pas besoin d’un matériel aussi puissant ? Alors le S30 Pro est fait pour vous. Son laser est moins puissant, mais il conserve la même précision d’usage et une grande vitesse d’exécution. On apprécie son apport d’air constant qui participe à la qualité des découpes.

Il est actuellement vendu à 499€ au lieu de 529€ avec le code NNNS30PRO.

PROMO SCULPFUN S30 Pro 10W à 499€ avec le code NNNS30PRO Acheter

Le graveur laser S30 Pro Max 20W est à -12% avec ce code promo

Le Sculpfun S30 Pro Max est le modèle le plus puissant de la gamme. Son laser de 20W est équipé d’un système d’air pulsé qui permet d’obtenir des gravures nettes, précises et rapides. Fini les traces de brûlures entourant les découpes. Pour une durée de vie prolongée, la lentille du laser peut facilement être remplacée. Enfin, son aire de travail de 41 cm x 40 cm peut être étendue grâce à des modules supplémentaires et atteindre 90,5 cm x 93,5 cm.

Habituellement vendu à près de 950€, le S30 Pro Max passe à 849€ grâce à notre code promo NNNSS30PROMAX.

PROMO Sculpfun S30 Pro Max 20X à 849€ avec le code NNNSS30PROMAX Acheter

Sculpfun, une marque aux graveurs lasers performants et précis

Sculpfun est une marque chinoise basée à Shenzhen, le berceau de l’industrie et de la technologie chinoise. Elle offre des produits de qualité pour un prix souvent très attractif en combinant précision de découpe ou de gravure, facilité de prise en main et sécurité.