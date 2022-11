Le célèbre fabricant de graveur laser a choisi le mois de novembre pour proposer des prix canons sur l’ensemble de sa gamme Laser Master 3. Grâce à nos codes promos, vous allez pouvoir investir dans un nouveau graveur laser, ou tout simplement compléter votre installation avec les nombreux accessoires disponibles.

Les meilleures promos sur le laser Master 3 de Ortur et ses accessoires Grâce à nos codes promo, bénéficiez de tous les produits de la gamme Laser Master 3 à prix réduits. Les codes ne sont valables que jusqu’au 30 Novembre, ne tardez donc pas à vous équiper. Ce qui est sûr, c’est que la marque ne grave pas ses prix dans le marbre, à l’inverse de ses produits.

Le meilleur graveur laser « Master 3 10W » à -30% avec ce code promo

C’est le graveur le plus vendu de chez Ortur. Polyvalent et performant, il peut également être amélioré grâce aux accessoires optionnels du fabricant. Son prix passe à 559€ au lieu de 800€ avec le code NNNORTURMASTER3.

Une plateforme de dissipation thermique pour 40€ supplémentaire

Pour améliorer les performances de votre graveur, la plateforme de dissipation thermique est un accessoire de choix. Et ça tombe bien, ORTUR propose ce kit comprenant le graveur et la plateforme pour seulement 599€ avec les codes NNNFBDTORTUR3 et NNNFRBEDEORTUR3.

Notez que la plateforme de dissipation seule coûte 89,99€ au lieu de 129€ avec le code NNNFRBEDEORTURP sur le site geekbuying.com.

Un module laser haute performance supplémentaire à -30€

Le module laser Ortur LU2-10A dispose d’un point de focus plus précis que le modèle de base, ce qui permet de gagner en qualité de finition. Sa compatibilité avec l’air comprimé permet d’éviter les traces de fumée qui peuvent tâcher le matériau gravé. Le laser est en promo au prix de 229,00€ seulement avec le code NNNORTURLU2.

Un accessoire de gravure Ortur YRR en plus à moins de 70€ seulement

Vous voulez vous lancer dans la création d’œuvres d’art sur canettes ? Avec l’accessoire de gravure d’objets cylindriques ORTUR YRR, c’est possible. Ce module composé de roulements spécifiques permet de réaliser des gravures d’objets cylindriques. Il est au prix canon de 67,49€ avec le code NNNORTURY.

Une pompe à air comprimé pour de meilleures finitions à -10%

La pmope à air « Air Pump 1.0 » permet d’obtenir de meilleures finitions au moment de la gravure en évacuant les fumées liées à la combustion. Elle est en réduction à 89,99€ seulement avec le code NNNORTURLU4.

Ortur Laser Master 3, un graveur laser à l’excellent rapport qualité/prix

La marque Ortur s’est fait remarquer sur le marché high-tech des graveurs laser grâce à son Laser Master 3. Ce graveur performant et facile à prendre en main a contribué à rendre accessible la gravure laser pour particulier. Outre de bonnes performances en découpe et en gravure, il dispose d’un haut niveau de sécurité et peut être contrôlé par ordinateur ou smartphone grâce à son module Wifi.

Ortur vend également de nombreux accessoires permettant d’améliorer les performances du graveur comme un compresseur à air, un adaptateur pour la gravure d’objets cylindriques ou encore une plaque de dissipation de chaleur.

Le Laser Master 3 dispose d’une large zone de travail de 40cm x 40cm