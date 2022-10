Les graveurs laser sont devenus en quelques années un indispensable pour tout bricoleur adepte du sur mesure et de high-tech. Ils permettent en effet de graver et découper une large gamme de matériaux pour personnaliser des objets. Découvrez le CR-Laser Falcon 10W, un modèle performant et polyvalent à un prix exceptionnel.

Le CR-Laser Falcon 10W, roi des graveurs laser pour particulier

Réputé pour ses imprimantes 3D, le fabricant Creality a conçu un graveur laser aussi précis que puissant. Disposant de technologies de stabilisation issues de l’impression 3D, ce graveur laser franchit un cap dans la qualité des gravures grâce à une précision de haute volée.

Le fabricant a également travaillé à concentrer le rayon de son laser pour offrir une plus grande puissance de travail. Le graveur peut ainsi graver ou couper des matériaux comme le bois ou l’acrylique mais aussi le métal. Ces améliorations augmentent grandement les capacités de ce CR-Laser Falcon et font de lui un modèle de polyvalence.

Le CR-Laser Falcon offre une surface de travail supérieure à la concurrence

Les plus Précision de la gravure

Fonctionnement hors-ligne

Large surface de travail Les moins On aurait aimé un écran de prévisualisation

Un graveur laser accessible et facile d’utilisation

Le CR-Laser Falcon est également très facile à utiliser. Grâce à sa structure rehaussée et sa large surface de travail, il est possible de graver des objets de 40cm de côté, et de 15cm d’épaisseur.

Enfin, il a été conçu dans le but de proposer un fonctionnement intuitif. Il dispose d’un unique bouton pour la prévisualisation, le démarrage et l’arrêt de la gravure. En outre, une LED indique en permanence le statut de l’opération afin de savoir où en est le graveur d’un simple coup d’œil.

Ce graveur laser est idéal tant pour les débutants que les plus expérimentés, en témoigne cette vidéo. On est d’ailleurs bluffés par la rapidité avec laquelle opère le CR-Laser Falcon.

Un investissement idéal pour les fêtes de fin d'année A l'approche des fêtes de fin d'année, il est parfois difficile de trouver le cadeau idéal pour ses proches. Ce graveur laser vous permettra de réaliser des cadeaux sur mesure en personnalisant ou en créant des objets sur mesure. Vous ferez ainsi plaisir à votre entourage tout en développant votre créativité ! Des puzzles aux petits objets de décoration, les possibilités sont nombreuses avec un graveur laser

Une promo immanquable pour ce graveur laser de grande qualité

Habituellement commercialisé au tarif de 599€, le CR-Laser Falcon bénéficie en ce moment d’une promo inédite. Avec notre code promo FAL30, son prix descend à 489€ sur le site officiel Creality, soit une remise de 20%.

Vous préférez faire votre achat sur Amazon ? C’est également possible grâce au code promo CRFLOF70 qui fait baisser le prix à 529€.

Les frais de port sont offerts sur les deux sites !