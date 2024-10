L’excellent Google Pixel 8 Pro est à -36% sur Amazon

Voilà le meilleur deal du moment pour profiter de l’expérience Android ultime. Le prix du fameux Google Pixel 8 Pro vient de chuter pour passer sous la barre des 700€, voici comment en profiter.

Comme chaque année, qui dit lancement d’un nouveau Google Pixel dit, quelques semaines plus tard, promos sur la précédente génération. L’adage se vérifie encore une fois, puisque le Google Pixel 8 Pro vient de perdre plus de 30% par rapport à son prix de lancement !

Le meilleur d’Android à un prix alléchant

S’il vient tout juste d’être remplacé, le Google Pixel 8 Pro fait toujours partie du gratin des meilleurs smartphones Android du marché. Au programme, on retrouve un écran ultra lumineux, une puissance remarquable et des qualités photo et vidéo impressionnantes. Désormais, le tout devient accessible pour moins de 700€ sur Amazon !

Seules contraintes pour ce deal très intéressant, il faudra se contenter de la couleur beige, aussi appelée porcelaine, et de 128 Go de stockage.

ACHETEZ le Google Pixel 8 Pro sur Amazon

Pour les impatients qui ont un abonnement Amazon Prime, pas de panique : la livraison en un jour ouvré est gratuite.

Élégant et reconnaissable au premier coup d’oeil, le Google Pixel fait mouche !

Google Pixel 8 Pro : le meilleur d’Android

Comme toujours, Google propose, avec ce Pixel 8 Pro, une adaptation parfaite à l’écosystème Android. En résulte une expérience utilisateur des plus agréables. Outre cette adaptation, on apprécie l’excellente qualité de l’écran qui rend la navigation particulièrement fluide.

Les amateurs de photo et vidéo ne seront pas déçu : le capteur grand angle de 50 Mpx, équipé de la technologie Octa PD, fait des miracles. Il en va de même pour le capteur ultra grand angle et le téléobjectif, tous deux dotés de 48 Mpx. Côté vidéo, il est possible de filmer en 4K jusqu’à 60 images par seconde.

Enfin, les outils de retouche photo et vidéo sont réellement performants, on valide !

Écran OLED 6,7 pouces HDR

Processeur Google Tensor G3

12 Go de RAM

3 modules photos de 50 Mpx, 48 Mpx et 48 Mpx

128 Go de stockage

Certifié IP68

Seule l’autonomie est légèrement en retrait avec une batterie de 5 050 mAh, et une recharge en 30W seulement.

GOOGLE Pixel 8 Pro pour moins de 700€

Le Google Pixel 8 Pro est le parfait assistant du quotidien : aussi pratique que performant