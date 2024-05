Google casse le prix du Pixel Pro 8 : l’un des meilleurs smartphones pour les photos

Le Google Pixel Pro 8 est en très grosse promo en ce moment sur Amazon : c’est l’occasion de prendre vos plus belles photos à prix réduit !

Alors que l’on approche doucement, mais sûrement des vacances d’été (ou du moins des beaux jours), Amazon et Google viennent de vous faire un joli cadeau. Si vous souhaitiez changer de smartphone : c’est le moment de vous jeter sur un des meilleurs photophones (smartphones spécialisés pour photo) à un prix défiant toute concurrence.

Direction Amazon pour profiter des -30%

Actuellement disponible sur Amazon, le smartphone Google Pixel 8 Pro, est proposé à un tarif de 813.36€ au lieu de 1159€. Soit une belle réduction de 30%, et 346€ d’économies dans votre poche !

Pour la commander, rien de plus simple :

Rendez-vous sur la page produit Amazon.

Ajoutez le Google Pixel 8 Pro à votre panier.

Au moment du paiement, vous verrez le prix barré à 1159€, mais vous la paierez 813,36€.

Google Pixel 8 Pro : à ce prix-là, il vaut quoi ?

Lorsqu’on examine de près le Smartphone Google Pixel 8 Pro, plusieurs caractéristiques se démarquent :

Intelligence Artificielle

Le Smartphone Google Pixel 8 Pro intègre l’intelligence artificielle grâce à la puce Google Tensor G3. Cette IA avancée améliore les performances du téléphone en temps réel, en adaptant intelligemment ses fonctionnalités pour répondre à vos besoins spécifiques. Par exemple, elle optimise la durée de vie de la batterie en ajustant les paramètres en fonction de votre utilisation quotidienne, et elle améliore la qualité des photos en reconnaissant automatiquement les scènes et en ajustant les réglages en conséquence.

Affichage

L’écran OLED de 6,7 pouces du Google Pixel 8 Pro offre une expérience visuelle exceptionnelle. Avec sa résolution de 1440 x 3200 pixels, il produit des images nettes et détaillées avec des couleurs vives et un contraste élevé. De plus, la technologie de rafraîchissement adaptatif garantit une fluidité d’affichage, que vous regardiez des vidéos, naviguiez sur le Web ou jouiez à des jeux.

Performance

Grâce à la combinaison de la puce Google Tensor G3 et de 8 Go de RAM, le Pixel 8 Pro offre des performances fluides et réactives. Que vous lanciez des applications gourmandes en ressources, naviguiez sur Internet ou multitâchiez, ce smartphone peut gérer efficacement toutes vos tâches quotidiennes sans aucun ralentissement.

Stockage

Avec 128GB de stockage, le Google Pixel 8 Pro vous offre suffisamment d’espace pour stocker toutes vos applications, photos, vidéos et fichiers multimédias. Vous pouvez ainsi emporter avec vous tous vos contenus préférés sans vous soucier de manquer de place.

Appareil Photo

Le Pixel 8 Pro est équipé d’un système de caméra complet, comprenant quatre objectifs différents pour répondre à une variété de besoins photographiques. Son capteur principal de 108 mégapixels assure la capture de détails nets et précis, même dans des environnements peu éclairés. Avec la stabilisation d’image intégrée, vos photos et vidéos restent nettes et sans flou, même en mouvement.

OS ‎Android 14 RAM ‎12 Go Capacité de stockage 256 Go Processeur Google Tensor G3 Batterie 5000 mAh Connectivité Bluetooth, Wi-Fi, USB Taille de l’écran 6,7 soit 17 cm

Les plus ‎Android 14,

Photos professionnelles,

Intelligence artificielle. Les moins Temps de recharge.

En bref, le smartphone Google Pixel 8 Pro est un excellent choix pour toutes vos activités quotidiennes. Avec une réduction de prix de -30%, c’est une opportunité à ne pas manquer.