Mini PC Geekom : des réductions inédites pour célébrer Pâques en grand !

Geekom, le célèbre fabricant de mini PC profite du passage des cloches pour casser le prix de nombreux produits de sa gamme. Le performant IT11 bénéficie notamment de la meilleure promo. Suivez-nous, on vous explique comment en profiter.

Geekom s’est bâtie une solide réputation en proposant des ordinateurs à la fois compacts et performants. En témoigne le Mini IT8 qui nous avait séduit lors de notre test. Aujourd’hui, nous nous penchons sur le Mini IT11, modèle le plus performant de la gamme, qui bénéficie d’une excellente promotion à l’occasion des fêtes de Pâques.

200€ de remise pour l’excellent Geekom Mini IT11

Jusqu’au 25 avril, Geekom propose une remise exceptionnelle de 200€ sur le fleuron de sa gamme : le Mini IT11 32Go+1TB et son processeur Intel i7 est ainsi affiché à 659€ au lieu de 859€. Pour en profiter, il vous suffira de vous rendre sur le site de Geekom et de passer commande.

Mais ce n’est pas tout ! Pour toute commande dépassant les 399 euros, vous pourrez choisir l’un des cadeaux suivants d’une valeur de 40 euros :

Une mallette de transport, pour vous balader avec votre IT11 sans risquer de l’abîmer,

Une mémoire RAM pour que votre IT11 soit encore plus performant,

Un répartiteur de concentrateur USB 10 en 1, le hub USB indispensable pour brancher tous vos périphériques,

Un combo clavier souris.

MEGA PROMOTION Geekom Mini IT11 à -200 euros

A un tel prix, avouez que vous vous voyez déjà l’emmener partout avec vous !

Geekom Mini IT11 i7 : petit par la taille, grand par les performances

Ne vous fiez pas à la taille contenue du Geekom Mini IT11. Avec ses dimensions réduites (11 cm de côté pour 4,5 cm d’épaisseur), il saura se faire discret sur votre bureau. Pourtant, il en a sous le capot !

Equipé d’un processeur i7 11390H cadencé à 5 Ghz et de 32 Go de RAM, il se montre parfait en tant qu’ordinateur de bureau, media center ou même pour jouer ! Pour les plus gourmands, la mémoire vive est évolutive et peut être augmentée à 64 Go. Il bénéficie en outre d’une carte graphique dédiée : l’Intel Iris Xe. Côté stockage, il est équipé d’un disque dur SSD de 1 TB, extensible à 2 TB grâce à son deuxième emplacement disponible.

Grâce à sa conception simple, le Mini IT11 pourra évoluer au gré de vos besoins

La connectique du Mini IT11 n’est pas en reste puisqu’il est équipé de 3 ports USB standards, 2 ports USB-C, un lecteur de carte SD et d’une prise casque 3,5 mm. Au total, il est possible d’y raccorder 4 écrans grâce au port HDMI, au Mini DisplayPort et aux deux ports USB-C. Pour la connexion internet, vous aurez le choix entre ethernet et Wifi de 6e génération. Le mini PC dispose également de la connexion Bluetooth v5.2.

De base, l’ordinateur est équipé du système d’exploitation le plus populaire du marché, à savoir Windows 11 Pro. Il est également possible d’installer un deuxième système d’exploitation comme Linux.

Côté connectique, le Mini IT11 est très bien équipé, ce qui le rend particulièrement polyvalent.

Le Mini IT11 est livré avec un cordon d’alimentation, un câble HDMI et surtout un support VESA. Ce support permet de fixer votre ordinateur où vous voulez, et en particulier au dos de votre écran ! Ainsi, il se fera plus discret que jamais.

Les plus Format ultra compact,

Puissant et polyvalent,

Carte graphique dédiée,

Evolutif.