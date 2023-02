Cette gamme de PC est aussi mini par sa taille que par son prix, merci Geekom

À l’occasion de la Saint-Valentin, la marque GEEKOM brade les prix de son mini-pc IT11. Profitez d’une réduction exclusive sur la gamme premium de la marque.

Le mini-pc, encore trop méconnu, est pourtant le parfait équilibre entre l’ordinateur portable et la tour, facilement transportable et performant. Plusieurs marques ont décidé de faire des mini-pc leur fer de lance. Parmi elles, les modèles GEEKOM figurent parmi les références dans le domaine en proposant une gamme au rapport qualité/prix imbattable. Alors, quand le modèle phare de la marque est en promo, c’est le moment parfait pour y jeter un coup d’œil.

GEEKOM mini IT11 i7 : une réduction qui baisse le prix de plus de 90€

À l’occasion de la fête de la Saint-Valentin, la marque de mini-pc GEEKOM propose une offre croustillante sur deux versions de son modèle IT11 :

Le Mini IT11 i7-11390H avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage pour 609€ au lieu de 699€ (prix Amazon).

(prix Amazon). Le Mini IT11 i7-11390H avec 32 Go de RAM et 1 To de stockage pour 709€ au lieu de 799€ (prix Amazon).

Pour bénéficier de cette promotion, le site affiche d’abord une réduction du prix par rapport au prix de base (sur le site, il ne reflète pas la réalité du marché, se référer à Amazon pour connaitre le prix réel). Ensuite, le code promo « STVIT11 » vous permet de faire baisser le prix de 10€ supplémentaire. Ainsi, en cumulant baisse du prix et code promo, le mini-pc GEEKOM arrive à un cout très avantageux. Une occasion à saisir.

Ce n’est pas la première campagne de réduction de la marque. Geekom avait déjà baissé ses prix pour son anniversaire, avec des remises allant jusqu’à 150€.

IT11 i7 : le mini pc de GEEKOM petit par sa taille, mais grand par ses performances

Notre objectif premier n’est pas de, vous louer les qualités du mini pc GEEKOM mais de vous présenter le produit. Ainsi, au niveau des performances, Le IT11 est équipé d’un processeur i7, d’un SSD de 512 Go (ou 1 To) extensible jusqu’à 2 To ou encore de RAM DDR4 extensible jusqu’à 64 Go.

Attention, le pc n’est pas fait pour faire tourner des jeux gourmands, la carte graphique du pc (Intel® Iris® Xe) n’étant pas fait pour. Ce qui explique que le mini PC est un outil destiné principalement à une utilisation bureautique (jouer à LOL passe, mais le pc se heurtent vite à ses limites avec un FarCry par exemple). L’intérêt premier de ce genre de produit reste sa praticité : 564,9 g pour une taille ne dépassant pas 12 cm.

Nous avions fait le test du GEEKOM mini IT8, un mini-pc qui nous avait séduit pour sa puissance et sa praticité.

Un dernier point concerne la connectivité du GEEKOM IT11 : en plus d’embarquer le Bluetooth 5.2 et le Wifi 6, ce mini pc est équipé d’un port Ethernet, un port HDMI, 3 entrées USB, une prise jack, 2 entrées USB-C, un lecteur de carte SD, ainsi qu’un mini DisplayPort.

Les points forts Praticité et compacité au top

RAM et stockage extensible

Utilisation bureautique fluide

Prix très intéressant Les points à surveiller L’adaptabilité pour les jeux gourmands

Les ventilateurs un peu bruyants