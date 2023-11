La friteuse sans huile de Xiaomi est à 50€ (-37%) sur AliExpress uniquement cette semaine

Pendant le single’s day d’AliExpress, de nombreux produits sont en réduction. Parmi eux, la friteuse sans huile de Xiaomi qui voit son prix chuter durant cette période de promotion.

Le marché des friteuses sans huile ou « Air Fryer » est en plein boom. Ces appareils permettent de diffuser la chaleur via un ventilateur et une goutte d’huile pour faire frire ses aliments au lieu d’un bain d’huile. Toutes les marques d’électroménager ont lancé leur modèle et Xiaomi ne déroge pas à la règle. Avec son Air Fryer de 3,5L, la marque a frappé un grand coup en proposant un produit peu cher et performant. Jusqu’au 18 novembre, cette friteuse sans huile bénéficie d’une réduction la faisant passer sous la barre symbolique des 50€.

La friteuse sans huile Xiaomi est à -37% sur Aliexpress

La période des soldes AliExpress s’étend du 11 novembre au 18 novembre. Dans la limite des stocks, la friteuse sans huile Xiaomi fait partie des produits faisant partie de cette campagne de promotion AliExpress.

Lancée en septembre 2021, cette friteuse sans huile coutait à l’origine 120€. Après deux années de réussite et de nombreuses fluctuations du prix, sa côté s’est stabilisée à 80€. Il faut dire que ce tarif est déjà bien en deçà des moyennes du marché. À titre de comparaison, les prix commencent autour de 70€ et le haut de gamme dépassent les 300€.

Des frites toujours croustillantes et jamais grasses.

Les plus Les nombreux programmes personnalisables.

La montée en température rapide.

Son multiusage. Les moins Contenant réduit.

Précision de chauffe à bien connaitre.

Durant la période de promotion d’AliExpress, il est possible d’obtenir la friteuse sans huile Xiaomi à un tarif de 50€ en suivant plusieurs étapes :

Rendez-vous sur la page du produit où le prix est affiché en promotion à 63€.

où le prix est affiché en promotion à 63€. Ajouter le coupon 5€ offert dès 50€ d’achat

Rentrer le code promo D11FR08 pour bénéficier d’une réduction supplémentaire de 8€

En suivant ces étapes, le prix du Air Fryer de Xiaomi passe de 80€ (prix sans promo du modèle) à 50€, soit une réduction de 37% et le passage sous la barre symbolique des 50€. Une première depuis le lancement de ce produit.

Cette promo sur la friteuse Xiaomi est-elle vraiment intéressante ? La barre des 50€ n’a jamais été atteinte sur la fruiteuse sans huile de Xiaomi

Xiaomi Air Fryer : la friteuse sans huile design à petit prix

La friteuse sans huile de Xiaomi se démarque de ses concurrents par plusieurs caractéristiques séduisantes. Si ses 3,5L de contenant sont assez réduits (si vous êtes plus de trois, passez votre chemin), le design et l’ergonomie sont une réussite. Avec un écran pour choisir ses recettes et suivre le temps de chauffe record, la friteuse montre tout son potentiel. Avec une très bonne puissance, les tests de cette dernière montrent que la cuisson permet d’arriver au résultat voulu rapidement et au niveau de la concurrence.

Dimensions (LxHxP) 25,2 x 33,5 x 30,4 cm Écran intégré Oui Capacité 3,5L Programmes de cuisson Oui Puissance 1500 W Application Oui

Mais attention, la précision de la friteuse peut parfois être peu intuitive. Il faut procéder à plusieurs essais avant d’arriver à la cuisson parfaite. Elle n’en reste pas moins efficace et facile d’utilisation.

Ce qui fait réellement pencher la balance vers la friteuse sans huile Xiaomi, c’est son prix défiant toute concurrence. Pour moins de 50€, avoir un modèle design, pratique et connecté n’est pas commun. C’est l’avis partagé de nombreux autres tests : le Air Fryer est le meilleur rapport qualité prix du marché.

