Free : -63% sur l’abonnement Freebox Révolution Canal + Series

Une semaine pile après le Black Friday, nous continuons de traquer les meilleures offres rien que pour vous. Et celle-là devrait faire des ravages. À l’occasion des fêtes de fin d’année, Free lance une méga promo sur son abonnement mensuel Internet Freebox Révolution ADSL ou Fibre avec Canal+ Séries (SVOD) & TV by Canal.

Les abonnements box qui coûtent un bras, on connaît. Aujourd’hui, avec la multiplication des plateformes et des offres d’abonnements, on peut très vite se tirer les cheveux en découvrant la facture à la fin du mois. Mais ce temps est bientôt révolu. Free, via veepee.fr, lance une offre exceptionnelle sur son abonnement mensuel Internet Freebox Révolution ADSL ou Fibre avec Canal+ Séries (SVOD) & TV by Canal. On ne vous ment pas lorsque l’on vous dit que l’offre est incroyable : au lieu de payer 39,99€ par mois, vous n’en payerez que 14,99€ et ce, grâce à Veepee !

Énorme promo sur l’abonnement Freebox Révolution : on dit merci Veepee !

Une offre imbattable, c’est une certitude. Surtout sur ce type d’abonnement. D’autant plus lorsque l’on sait que l’abonnement Canal + Series sans box coûte 45,99€ par mois… C’est donc l’offre du moment à ne surtout pas manquer.

Pendant un an, veepee.fr vous permet de bénéficier de l’abonnement Freebox Révolution avec TV by CANAL à 14,99€/mois au lieu de 39,99€/mois. Une fois les 12 mois écoulés, le forfait repasse à 39,99€ par mois. En plus de ça, Free vous permet de bénéficier du bouquet Canal+ Séries offert pendant 1 an (au lieu de 9,99€ par mois) et Amazon Prime inclus les 6 premiers mois puis 6.99€. Elle n’est pas belle la vie ? Pour bénéficier de cette offre, on vous explique tout. Et on a même un petit cadeau pour vous.

Rendez-vous sur le site Veepee.fr

L’offre est valable uniquement pour les membres Veepee ,

Non abonnés d’une offre Freebox dans les 30 jours qui précèdent cette souscription,

Engagement de 12 mois sur l’offre (en cas de résiliation avant, vous payerez les mois restants à 39,99€ ),

Frais de mise en service et de résiliation : 49€ chacun,

Perte de la remise en cas de résiliation, de changement d’offre ou de déménagement,

L’offre est valable du 28 novembre 2023 (19h) au 18 décembre 2023 (6h) ,

Petit bonus : nous vous offrons 10€ sur votre première commande Veepee

Comment bénéficier de l’offre sur la Freebox Révolution ? PROMO SPECIALE sur Veepee Voir l’offre

Et oui, comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, vous avez 10€ supplémentaires offerts sur votre première commande. Donc si vous n’avez jamais acheté sur Veepee c’est le moment ou jamais ! Votre forfait Freebox pour le premier mois vous reviendra à seulement 4,99€, une aubaine !

Forfait Freebox Révolution avec TV by CANAL, une bonne affaire ?

Au vu des montants des abonnements streaming et box aujourd’hui, on ne peut qu’adhérer à ce bon plan ! Aujourd’hui c’est plus de 99% de la population française qui est couverte par le réseau Free, c’est donc un des meilleurs réseaux présents sur le marché.

Mais en vrai, elle contient quoi l’offre Freebox Révolution ?

Internet : accès internet Très Haut Débit ou Haut Débit (Fibre ou ADSL/VDSL),

Téléphonie : appels illimités vers les mobiles en France métropolitaine et DOM et vers les fixes de + de 110 destinations dont la France métropolitaine et les DOM,

Freebox TV : plus de 220 chaînes + services de Replay + Accès à des chaînes payantes à l’unité ou en pack et à des services de vidéo à la demande et bouquets de services en option payante,

TV by CANAL : 50 chaînes,

Free Ligue 1 : accès aux extraits des meilleurs moments des matchs de la Ligue 1 Uber Eats en quasi direct de la saison,

CANAL+ SÉRIES : 12 mois inclus,

Amazon Prime : 6 mois inclus.

BON PLAN Freebox Révolution Voir l’offre sur veepee.fr

Non, vous ne rêvez pas, c’est cadeau.

Les plus Le réseau Free,

Abonnement TV + Internet + Mobile,

Le prix,

Les abonnements à Canal, Canal + Series et Amazon Prime. Les moins Engagement de 12 mois,

Frais annexes.

Alors, si vous hésitez encore à prendre l’abonnement Freebox Révolution Canal+ Series à -63%, sachez que passer à côté de cette offre, c’est un peu comme ignorer la sonnerie de votre réveil le lundi matin : ça peut sembler tentant sur le moment, mais c’est rarement une bonne idée… Et pour vous procurer les Airpods 2 à 89€, rendez-vous sur notre bon plan qui vous offre 20€ de remise supplémentaire !