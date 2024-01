Ce four est à moitié prix sur Cdiscount mais seulement jusqu’à demain

Transformez votre cuisine avec le four WHIRLPOOL désormais en promotion. Compact, élégant et étonnamment abordable, il est prêt à relever tous vos défis culinaires sans peser sur votre budget.

Le four WHIRLPOOL OAKP9 555 PIX est un choix malin pour les cuisiniers astucieux. Avec sa grande capacité et sa fonction de nettoyage automatique, il rend la cuisine quotidienne plus simple et plus agréable. Il est parfait pour tous vos plats, des lasagnes aux gâteaux, le tout sans vous ruiner grâce à sa promotion actuelle.

Le four WHIRLPOOL est à -53% sur Cdiscount

De base affiché à 691,61 € sur Cdiscount, le four WHIRLPOOL OAKP9 555 PIX peut être le vôtre pour moins de 330 € , ce qui équivaut à une réduction de plus de 53%.

PROFITEZ DE -360€ sur le four WHIRLPOOL Voir l’offre

Pour commander, c’est facile : direction Cdiscount, mais attention, cette offre ne durera pas éternellement. Il faudra également penser à ajouter 9 € pour la livraison.

Four WHIRLPOOL : votre allié en cuisine !

Les points forts du four électrique WHIRLPOOL :

Volume de 73 litres,

Fonction d’auto-nettoyage par pyrolyse,

Chaleur pulsée pour une cuisson homogène,

5 niveaux de cuisson pour plus de flexibilité,

Température maximale de 500 °C .

Le four WHIRLPOOL OAKP9 555 PIX offre un grand espace de cuisson avec ses 73 litres et se nettoie plus facilement grâce à la pyrolyse. Vous pouvez choisir parmi 5 modes de cuisson pour préparer une variété de plats, le tout dans un design élégant en acier inoxydable.

En plus d’être économe en énergie avec sa classe A+, ce four est connecté pour un contrôle plus facile. Un excellent choix pour les chefs en herbe désireux d’ajouter une touche de sophistication à leur cuisine sans vider leur porte-monnaie.

PROFITEZ DE -53% sur le four WHIRLPOOL Voir l’offre

Les autres promotions folles de Cdiscount !

Le plus fort avec cette promotion de Cdiscount est qu’elle n’arrive pas seule ! De très nombreux produits sont concernés, allant du lave-vaisselle Brandt, à la centrale vapeur Rowenta en passant par l’aspirateur balai Rowenta !

Retrouvez toutes les autres promotions de Cdiscount sur la page dédiée !