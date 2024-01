Samsung : son four multifonction tombe sous les 400€ grâce à la méga promo de Conforama

Surprenez vos papilles sans vider votre porte-monnaie avec le four Samsung en promotion. Qui a dit que Samsung n’était bon qu’en électronique portable ?

Cuisiner avec le four Samsung, c’est redécouvrir la simplicité en cuisine. Oubliez les complications des réglages, ce four est conçu pour faciliter chaque étape de votre cuisine. Que vous prépariez un repas rapide ou un dîner élaboré, il répondra parfaitement à vos besoins culinaires.

Et pour le nettoyage, le four multifonction Samsung a une astuce. Avec sa fonction pyrolyse, oubliez les heures passées à récurer : il se nettoie presque tout seul. Préparez-vous à une expérience culinaire aussi propre que vos préparations sont délicieuses.

En ce moment, Conforama propose le four multifonction Samsung NV7B41307AS à seulement 379,99€, bien en dessous de son prix habituel de 699.99€. Une belle opportunité pour ceux qui veulent changer leur four.

Pour commander, c’est facile : direction Conforama, mais attention, cette offre ne durera pas éternellement. Il faudra également penser à ajouter 32 euros pour la livraison.

Le four Samsung bien plus qu’un appareil de cuisine

Les points forts du four multifonction Samsung :

Volume de 76 litres : grand espace pour cuisiner plus.

Température maximale de 500 °C : cuisson parfaite à haute température.

Efficacité énergétique A+ : économie d’énergie optimisée.

11 modes de cuisson : pour une variété de plats.

Connecté : contrôle et gestion simplifiés.

Programmation électronique : précision dans les réglages.

Éclairage intérieur : meilleure visibilité de vos plats.

Design en inox : élégance et facilité de nettoyage.

Le four Samsung NV7B41307AS, un colosse dans l’univers culinaire, s’invite dans votre cuisine. Pas besoin de présenter Samsung, n’est-ce pas ? Ce four se distingue avec ses options pratiques : nettoyage aisé par pyrolyse et un grand four de 76 litres pour toutes vos recettes. Que ce soit pour un repas de tous les jours ou un grand dîner, il répond présent !

Proposé à seulement 379,99€, ce n’est pas juste une bonne affaire, c’est presque du vol ! Un excellent choix pour les chefs en herbe désireux d’ajouter une touche de sophistication à leur cuisine sans vider leur porte-monnaie.