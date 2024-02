Ce four profite d’une promo de -37% chez Auchan, mais seulement jusqu’à demain

Compact, élégant et exceptionnellemnt en promotion, le four encastrable BEKO à tout pour plaire et trouver une placedans votre cuisine sans cramer votre budget (ou vos plats).

Opter pour le four encastrable BEKO BBIE12300XFP, c’est faire le choix de la simplicité et de l’efficacité au cœur de votre cuisine. Avec son espace de 72 litres et sa fonction de nettoyage par pyrolyse, il transforme chaque moment passé à cuisiner en une expérience sans tracas. Idéal pour préparer une grande variété de recettes, de la viande juteuse aux gâteaux moelleux, ce four est votre allié au quotidien.

Direction Auchan pour profiter des -37% sur le four encastrable BEKO

Habituellement proposé à 399,99€, le four encastrable BEKO BBIE12300XFP est désormais disponible pour seulement 249.99€ sur Auchan, ce qui vous fait économiser 150€.

Pour commander le four sur Auchan, rien de plus simple :

Rendez-vous sur la page produit Auchan.

Ajoutez le four encastrable BEKO à votre panier.

Au moment du paiement, vous verrez le prix barré à 399,99€, mais vous le paierez à 249.99€

Le four BEKO est actuellement disponible uniquement en retrait en magasin. Achetez-le maintenant et récupérez-le dans une heure à l’Auchan le plus proche de chez vous.

Pourquoi choisir le four encastrable BEKO BBIE12300XFP ?

Le four BEKO possède de nombreuses qualités pour se démarquer de la concurrence comme :

Une capacité de 72 L pour cuire plusieurs plats à la fois.

Le nettoyage par pyrolyse qui élimine les résidus et graisses sans effort, laissant votre four toujours propre.

La chaleur brassée qui assure une cuisson uniforme.

Un panneau de commande électronique avec écran LED qui facilite la sélection des programmes et le contrôle de la cuisson.

Un éclairage intérieur qui permet de surveiller facilement vos plats sans ouvrir la porte.

La porte froide et le système de refroidissement qui protègent contre les risques de brûlures.

Classe énergétique A, pour une cuisson efficace avec moins de consommation d’énergie.

À seulement 249,99€ sur Auchan, le four BEKO BBIE12300XFP est une excellente affaire pour ceux qui veulent faciliter la cuisine au quotidien. Grâce à sa capacité de 72 litres et sa fonction de nettoyage automatique par pyrolyse, il rend la préparation des repas et l’entretien après-cuisson bien plus simples. Multifonction, il s’adapte à toutes vos recettes, que vous aimiez la pâtisserie ou les grands rôtis.