Un forfait mobile 130 Go à 10€ sans engagement ? C’est la promo imanquable de SFR

130 Go ! RED by SFR vous propose un forfait mobile pour un prix riquiqui. Et si vous êtes déjà chez eux, vous pouvez tout de même profiter de l’offre !

Dans un marché toujours plus compétitif, RED by SFR frappe un grand coup et propose une offre à ne pas manquer pour toutes celles et ceux qui sont à la recherche d’un forfait mobile généreux sans se ruiner.

Cette promotion exceptionnelle, disponible pour une durée limitée, est une aubaine si vous souhaitez naviguer sur internet, streamer des vidéos, ou encore jouer en ligne sans jamais avoir à vous soucier de leur consommation.

Forfait Red by SFR : 130 Go pour une poignée d’euros

Cette promotion s’adresse à tous les chasseurs de bonnes affaires à travers la France, et bien au-delà. Une opportunité parfaite pour ceux qui veulent profiter de leurs contenus préférés en streaming sans craindre le montant de leur facture mensuelle.

Fini les frustrations : avec cette offre, vous pouvez naviguer sur Instagram, regarder vos séries sur Netflix, explorer TikTok, et bien plus encore, sans jamais vous soucier de manquer de données.

Le forfait ? C’est celui de Red By SFR avec 130 Go offert pour la modique somme de 10,99€. On vous lance le défi de réussir à utiliser les 130 Go avant la fin du mois…

Comment profiter de l’offre sur le forfait 130Go ? PROMO SPECIALE sur SFR Voir l’offre

Vous pouvez souscrire à cette offre même si vous êtes déjà client SFR. Pour cela, il vous suffit de contacter un conseiller pour qu’il vous fasse passer sur ce forfait mobile ! Pour le reste, c’est sans engagement. Donc si vous trouvez moins cher ailleurs, vous pouvez partir à tout moment ! C’est tout bénef.

Forfait 130 Go Red by SFR : ça vaut quoi ?

RED by SFR propose un forfait mobile sans engagement, incluant des appels, SMS/MMS illimités, 130 Go de données internet et la connectivité 5G. Attention par contre si vous êtes du genre à appeler plus de 3h, vous risquez de vous faire fermer le clapet ! Oui, parce qu’au-delà de 3h de parlotte, SFR décide que c’en est trop et coupe la communication. Oups.

BON PLAN Red by SFR Voir le forfait 130 Go

Ils mettent l’accent sur la flexibilité, avec des services comme l’application RED & Moi pour la gestion du forfait, et de l’assistance en ligne. Le tout s’accompagne de prix compétitifs sans engagement à long terme. Tout bénef. Vous bénéficiez aussi toute l’année des appels, SMS/MMS illimités ainsi que de 27Go/mois d’internet utilisables depuis l’Union Européenne/DOM.

Une offre qui vous permettra de surfer autant que vous voulez pour trouver les meilleurs bons plans sur meilleure-innovation !

Pour le reste : les appels, SMS et MMS sont illimités depuis et vers la France métropolitaine, l’Europe et les DOM. Pas mal non ?