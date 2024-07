Ce tout nouveau fat bike profite d’une belle promo pour le début des soldes

Le CMACEWHEEL V20 est un vélo électrique qui combine performance, design et commodité. Ce Fat Bike novateur est conçu pour offrir une expérience de conduite remarquable, tant en milieu urbain que sur des terrains plus difficiles. Et alors que les soldes commencent à peine, BuyBestGear propose une offre à ne pas manquer !

Les soldes ont commencé sur BuyBestGear mais le site ne compte pas s’arrêter là. Du 1er eu 8 juillet, il vous propose des remises supplémentaires sur une star des Fat Bike : le CMACEWHEEL V20. Au programme : 50€ de réduction en plus et cerise sur le gâteau un code promo complémentaire !

CMACEWHEEL V20 : des grosses réductions sur BuyBestGear

Le CMACEWHEEL V20 est un tout nouveau modèle de cette année 2024. Déjà en réduction lors de ces soldes d’été à 1699€ pour le modèle gris au lieu de 1999€ et 1799€ au lieu de 2099€ pour la couleur miami limitée, les deux Fat Bikes profitent (en plus des 300€ de réduction), du 1ᵉʳ au 8 juillet, d’une promo supplémentaire de 50€ ! Soit :

Mais attention, l’offre ne s’arrête pas là ! Vous pourrez également profiter d’un code promo exclusif : « BBGMI » qui retirera 2% supplémentaires.

Et aussi pendant les soldes, pour tout achat d’un V20, vous avez un sac à vélo étanche de grande capacité (17-35L) offert !

Pourquoi acheter sur BuyBestGear ?

En dehors de la promotion attractive, BuyBestGEar est un site existant depuis 2021 visant un marché européen (France, Italie, Allemagne, Espagne, Pays-Bas, etc.). Pour cela, la marque dispose de locaux en Europe ce qui lui permet d’assurer des livraisons rapides (entre 7 et 10 jours) mais également un service client efficace (répondant tous les jours 24h/24.

CMACEWHEEL V20 : un Fat Bike qui en a sous le guidon ?

CMACEWHEEL est une entreprise chinoise située à Shenzhen. Elle se spécialise dans la conception et la production de vélos et de trottinettes électriques de haute qualité.

Le CMACEWHEEL V20 est un Fat Bike électrique robuste et performant, conçu pour affronter divers types de terrains.

Caractéristiques principales :

Moteur puissant : 750W, avec un couple de 60 N.m, permettant une vitesse maximale de 25 km/h.

: 750W, avec un couple de 60 N.m, permettant une vitesse maximale de 25 km/h. Batterie haute capacité : 48V 20Ah de Samsung, offrant une autonomie de 70-80 km en mode électrique pur et 85-100 km en mode assistance.

: 48V 20Ah de Samsung, offrant une autonomie de 70-80 km en mode électrique pur et 85-100 km en mode assistance. Roues larges : pneus CST de 20 x 4.0 pouces, idéals pour différents terrains, offrant une bonne adhérence et stabilité.

: pneus CST de 20 x 4.0 pouces, idéals pour différents terrains, offrant une bonne adhérence et stabilité. Capteurs de couple : pour une assistance au pédalage plus fluide et réactive.

: pour une assistance au pédalage plus fluide et réactive. Freins à disque : avant et arrière, assurant une sécurité optimale.

: avant et arrière, assurant une sécurité optimale. Suspension : fourche avant verrouillable pour un confort de conduite accru.

: fourche avant verrouillable pour un confort de conduite accru. Cadre en aluminium : léger et durable, avec une capacité de charge maximale de 150 kg.

: léger et durable, avec une capacité de charge maximale de 150 kg. Équipement supplémentaire : porte-bagages arrière, feux indicateurs de direction, et des outils de réparation.

Couleurs disponibles :

Gris

Miami limitée

Le CMACEWHEEL V20 est donc un vélo électrique polyvalent, bien équipé pour les amateurs de randonnée tout-terrain cherchant fiabilité et performance.

Marque Cmacewheel Modèle V20 Capacité de la batterie Cellules Samsung 48V 20Ah (960Wh) Puissance du moteur 750W Couple 60N.m Affichage du compteur Compteur LCD couleur Yolin Max. Vitesse 25km/h Modes disponibles Mode électrique pur, Mode classique, Mode d’assistance au pédalage Portée maximale pour une puissance pure 70-80km Portée maximale pour le mode assisté 85-100km Matériau du cadre Alliage d’aluminium Niveau d’escalade maximum 30° Pneu de roue 20*4.0 Système de freinage Freins à disque hydrauliques Engrenages 7 vitesses Suspension Suspension de fourche avant verrouillable

Amortisseur central Temps de charge Environ 5 heures Charge maximale 150 kg Hauteur du guidon 108 cm Hauteur de selle 80-103 cm Imperméable IP65 (étanche à vie, peut être utilisé sous la pluie) Poids de la batterie 4,6 kg Poids net 38,5 kg Taille réelle 177*71*113 cm

