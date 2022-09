Vélo électrique : Eleglide Citycrosser et Tankroll en promo de lancement exclusive

La marque Eleglide profite de la rentrée pour lancer ses deux nouveaux modèles de vélos électriques, le Eleglide Tankroll et le Eleglide Citycrosser. A cette occasion, le fabricant propose une remise exclusive pour quelques jours seulement.

La marque chinoise Eleglide se fait une place de plus en plus grande dans le milieu des trottinettes et vélos électriques en partie grâce à un excellent rapport qualité prix. Nous avions notamment été séduits lors de notre test du Eleglide M1 Plus, un vélo conçu pour les chemins, abordable et performant.

Cette fois, le constructeur étend sa gamme avec deux nouveaux modèles. Le Citycrosser se destine à la conquête des villes, tandis que le Tankroll a été imaginé pour vaincre tous les terrains. Pour l’occasion, Eleglide propose une remise de lancement de 50€ sur les deux modèles :

Vélo électrique Eleglide Citycrosser, le roi des villes

Le Eleglide Citycrosser se veut être le moyen de transport idéal pour se rendre à son travail ou se balader en milieu urbain. Il dispose d’une autonomie suffisante de 75 kilomètres et sa vitesse maximale de 25 km/h respecte la législation française.

Grâce à ses gardes boue enveloppants, le vélo est particulièrement adapté aux déplacements du quotidien par temps sec comme par temps mouillé. Un mode d’assistance à la marche vous permet de le pousser sans forcer malgré les 22 kilos de l’engin.

Si la tendance est aux pneus larges sur les vélos électriques, Eleglide a préféré des pneus typés tout chemin. Ces pneus fins (700x38C) en font un compromis idéal pour gagner en endurance et en vitesse sur les routes sans avoir peur des chemins. Le vélo est équipé d’un dérailleur à 7 vitesses Shimano qui vous permet d’adapter parfaitement votre rapport à votre allure.

Principal atout de ce vélo électrique urbain, le porte-bagage avant peut supporter jusqu’à 18 kgs. Grâce à lui, vous pourrez aller au travail, faire vos courses et emmener votre pique nique en balade sans aucun problème.

Polyvalent, le Eleglide Citycrosser se veut aussi pratique que dynamique