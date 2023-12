Des écouteurs Bluetooth à moins de 25 euros ? C’est maintenant grâce à cette promo de Noël

Tous les écouteurs ne coûtent pas forcément plus de 200€ et parmi les marques qui ont fait le pari du low cost, Baseus propose l’une des paires les plus performantes du marché ! Coup de chance, les Bowie MA10 tombent sous les 25€ pour les fêtes !

Vous cherchez des écouteurs pas chers et performants à offrir ? Non, votre quête n’est pas impossible et elle vient même d’être facilitée par Baseus ! Déjà peu onéreux à l’origine, les écouteurs Bowie MA10 viennent encore de perdre quelques précieux euros grâce à une promo de Noël sur Amazon.

Les écouteurs Baseus Bowie MA10 à moins de 25€

En ce moment sur Amazon, les écouteurs de Baseus bénéficient d’une double promotion. En effet, il est possible de cumuler les 20% du coupon valable jusqu’au 31 décembre et d’y ajouter celui de 10% !

Au final, les écouteurs qui ne coûtaient déjà que 29,99€ tombent largement sous les 25€ en atteignant le faible prix de 20.99€ ! Le tout avec la livraison rapide du service d’e-commerce : que demander de plus ?

Faut-il acheter les écouteurs Baseus Bowie MA10 ?

Des écouteurs à moins de 30 euros ? Est-ce que la qualité sera au rendez-vous ? Sur le papier, il y a de quoi douter, et pourtant… Les Baseus Bowie MA10 possèdent un son de très bonne qualité (validé par Chad Cannon, compositeur Oscarisé), 140 heures d’autonomie et surtout l’ANC.

C’est d’ailleurs l’un des vrais points forts de ces écouteurs ! Si on est habitué à voir la réduction active du bruit sur des modèles à plus de 200 euros, il est beaucoup plus rare de voir cette fonctionnalité sur des modèles peu chers. Et fait encore plus notable : elle est très satisfaisante.

Certes, on ne se retrouve pas autant dans une bulle qu’avec les Bose Quietcomfort (220€) mais pour seulement 20.99€, vous pourrez largement réduire au silence votre voisin bruyant dans les transports ou les quelques bruits parasites de la rue.

Vous l’aurez compris, à moins de 30€ les Baseus Bowie MA10 sont déjà une bonne affaire alors autant dire qu’à seulement 20.99€ : la promo est inratable !