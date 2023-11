Black Friday : 3 offres d’écouteurs à des prix imbattables uniquement cette semaine

Vous êtes à la recherche d’écouteurs ? Voici 3 paires qui profitent de réductions exceptionnelles durant le Black Friday.

S’il y a bien une chose dont on ne sait plus se passer, ce sont les écouteurs sans fil. À la salle, dans les transports en commun, en faisant le ménage et même sur le canapé, ils nous suivent partout. À l’approche des fêtes de fin d’année, c’est un joli cadeau à glisser au pied du sapin. Et pour être sûr de faire le meilleur deal, nous vous avons déniché les meilleures promos du moment sur la crème de la crème des écouteurs sans fil.

Les meilleurs écouteurs du marché en promo : Airpods Pro 2 à 229€

Non, vous ne rêvez pas, les Airpods Pro 2 sont bel et bien en promotion à l’approche du Black Friday ! Un petit bijou de technologie validé par toute la rédaction de meilleure-innovation, nous ne pouvions pas passer à côté. Habituellement vendus à 275€, ce bon plan vous fait bénéficier d’une réduction de 16% sur Rakuten, non négligeable sur ce type de produit.



On ne vous présente plus le produit (mais un peu quand même).

Les avantages sans conteste de ces écouteurs Bluetooth :

Une qualité audio supérieure,

Une réduction de bruit jusqu’à deux fois plus important que ses prédécesseurs,

Une détection des conversations qui réduit le son automatiquement,

6 heures d’autonomie,

Commande tactile pour gérer le son d’un simple geste,

Un boîtier de charge puissant avec commande de localisation.

Les plus Réduction de bruit,

Son de qualité supérieure,

Grande autonomie. Les moins Le prix.

Est-ce un véritable bon plan ?

Oui ! Les Airpods sont rarement en promotion. Foncez !

Incroyable remise sur ces écouteurs sans fils : JBL Tune 230 NC TWS à 49€

Les écouteurs sans fil JBL sont un incontournable du marché grâce à leur excellent rapport qualité prix. Les écouteurs Bluetooth Tune 230 NC TWS ne sont pas en reste grâce à un son riche et équilibré, et un bon confort d’usage. On apprécie la résistance à la pluie et à la transpiration qui les rend utilisables dans toutes les conditions.

Grâce au boîtier de transport, les 8 heures d’autonomie des écouteurs sont portées à 40 heures ! Les écouteurs sont en outre livrés avec 3 tailles d’embouts afin de les ajuster au mieux à la forme de vos oreilles.

Commercialisés au prix de 99,99€, ils sont en ce moment disponibles sur Amazon au prix de 48,49€, soit une réduction de plus de 52%.

Les atouts des écouteurs Bluetooth Tune 230 NC TWS :

Son Pur Bass JBL,

Réduction de bruit,

Une détection des conversations qui réduit le son automatiquement,

Grande autonomie,

Résistance à l’eau et la transpiration.

Les plus Son de qualité,

Prix attractif,

Boîtier de transport. Les moins Basse légèrement en retrait par rapport à certaines marques.

Est-ce un véritable bon plan ?

Les écouteurs sans fil JBL bénéficient déjà d’un excellent rapport qualité prix et avec cette promotion c’est tout simplement du pain béni pour vous ou à offrir !

Écouteurs sans fils à petit prix : Samsung Galaxy Buds FE à 79€

Les écouteurs sans fil Samsung, en plus de fournir une qualité de son remarquable, proposent une excellente intégration à l’écosystème Android. Les Galaxy Buds FE disposent d’un rapport qualité prix attractif grâce à leur réduction active du bruit, leur grande autonomie et la qualité de leurs micros pour habituellement 109€.



Commercialisés au prix de 109€, ils sont en ce moment disponibles sur Amazon au prix de 79€, soit une réduction de plus de 28%.

Les avantages des écouteurs sans fils Samsung Galaxy Buds FE :

Basses profondes et une qualité audio supérieure,

Réduction de bruit,

30 heures d’autonomie avec une seule charge,

Zone tactile pour gérer les appels et le son.

Les plus Son de qualité,

ANC de qualité,

Confort d’usage,

Bonne autonomie. Les moins RAS.

Est-ce un véritable bon plan ?

Un rapport qualité prix presque imbattable, et une promotion -30€ supplémentaire, on dit oui, oui et oui !

Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour profiter de belles offres sur les écouteurs sans fils durant le Black Friday. Ne nous remerciez pas, c’est cadeau. Et si vous n’avez pas trouvé votre bonheur parmi cette sélection, vous pouvez vous rabattre sur le comparatif des meilleurs écouteurs sans-fil et filaire pas cher !