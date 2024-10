Amazon assomme le prix de son enceinte connectée Echo Dot 5

Si vous voulez enfin sauter dans l’ère de la maison connectée, c’est le moment ou jamais car la dernière enceinte connectée intelligente de chez Amazon est actuellement en promo, mais pour quelques jours seulement.

Vous en avez marre de devoir tout faire à la maison ? On a peut-être une solution qui devrait vous soulager : l’une des toutes dernières enceintes connectées du géant Amazon. L’Echo Dot de 5e génération va vous alléger d’un paquet de taches du quotidien ! Elle s’occupera, à votre place, de régler le thermostat, allumer la lumière, vérifier qui est à l’entrée, tout ça en vous chantant une douce sérénade.

Ça vous tente ? Tant mieux, parce que l’enceinte est actuellement à prix canon !

L’Echo Dot 5 de chez Amazon à -65% pendant quelques jours

Habituellement affichée à 64,99€ sur Amazon, le best seller des assistants vocaux d’Amazon voit son prix dégringoler à 23,99€ pour quelques jours seulement. Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, vous aurez le droit de choisir la couleur de votre enceinte, puisque les modèles anthracites, blancs et bleus sont tous les 3 en promotion.

L’enceinte intelligente d’Amazon saura se fondre dans n’importe quel intérieur

Question livraison, on est habitué à l’excellence avec Amazon. L’Echo Dot 5 ne fait pas exception puisqu’elle sera livrée en un jour ouvré si vous disposez d’Amazon Prime.

Echo Dot de 5e génération, la crème des enceintes connectées

Plus qu’une simple enceinte Bluetooth, l’Echo Dot 5 est un véritable assistant du quotidien. Équipée de puissants hauts-parleurs, d’un micro et d’un capteur de température, elle a été conçue pour faciliter vos interactions avec tous vos appareils connectés.

Luminaires

Volets

Ventilation

Prises connectées

Radiateurs

Serrures

Au delà de l’aspect assistant, l’enceinte propose un son de qualité, la rendant idéale pour écouter un podcast à la maison, ou même de la musique.

Fonctions spéciales Haut parleur frontal Connectivité Wi-Fi bibande, Bluetooth Mains-libres Alexa Oui Capteur de température Oui Poids 340 g