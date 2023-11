Aspirateur Dyson : jusqu’à 200€ de remise sur le V10 Origin pour le Cyber Monday

Les aspirateurs Dyson restent le goal ultime pour toute bonne fée du logis qui se respecte. Et on vous comprend ! Si vous rêviez de vous en offrir un, cela va bientôt devenir réalité. Dyson ne manque pas à l’appel pour ce Cyber Monday 2023 et propose l’un de ses aspirateurs chouchous à moins de 300€ ! Oui, oui, vous avez bien entendu ! Alors faites chauffer la carte, que ce soit pour le glisser au pied du sapin ou pour vous faire un petit présent avant les fêtes, la technologie Dyson est à portée de main !

Si vous avez toujours rêvé de pouvoir nettoyer votre cocon avec un aspirateur balai Dyson, c’est le moment idéal pour concrétiser ce souhait. Dyson, le leader mondial de la technologie d’aspiration, propose des remises incroyables pouvant atteindre – 200€ sur l’un de ses aspirateurs phares : le V10 Origin. Petit tour d’horizon sur le Dyson V10, un choix incontournable en matière d’aspirateur balai et comment bénéficier de cette offre exclusive pendant le Cyber Monday (valable encore aujourd’hui).

Aspirateur balai V10 Origin : entrez dans le monde prisé Dyson avec cette incroyable promo

Un aspirateur balai Dyson à moins de 300€, on pensait ça presque impossible. Et pourtant ils l’ont fait. Sur Carrefour, vous pouvez bénéficier d’une offre exceptionnelle vous permettant de bénéficier du V10 Origin pour 299,20€.

Pour en profiter, rien de plus simple. Rendez-vous sur le site de Carrefour qui affiche l’aspirateur à 399€ au lieu de 499€. Une réduction de 100€ déjà, rien que ça ! Ensuite, si vous êtes abonné au programme fidélité Carrefour, vous bénéficierez d’une réduction supplémentaire de 79,80€ directement créditée sur votre carte de fidélité. Mais attention, ce n’est pas tout ! Avec le code promo « WINTER 20« , ce sont 20€ supplémentaires qui viendront se déduire du prix final. Vous aurez donc entre vos mains, l’aspirateur balai V10 Origin de Dyson pour la modique somme de 299,20€. Une belle affaire, non ?

On vous répète les étapes au cas où :

Direction le site de Carrefour,

Profitez des 100€ de remise immédiate ,

Pour les abonnés au programme fidélité, bénéficiez de 79,80€ supplémentaires,

Enfin, avec le code « WINTER 20 », ajoutez 20€ de réduction en plus sur votre panier,

Devenez une vraie fée du logis !

Pourquoi choisir l’aspirateur balai Dyson V10 Origin ?

Le Dyson V10 est acclamé par les utilisateurs du monde entier pour ses performances exceptionnelles. Doté d’un moteur numérique V10, cet aspirateur offre une puissance d’aspiration inégalée, capturant même les particules les plus fines. Son design ergonomique et sa légèreté en font l’outil idéal pour nettoyer tous les recoins de votre bicoque, du sol au plafond. La technologie Cyclone de Dyson assure une séparation efficace de la poussière et des débris, maintenant la performance d’aspiration à un niveau optimal.

De plus, le V10 est équipé d’une batterie longue durée, offrant jusqu’à 60 minutes d’autonomie. Fini les interruptions fréquentes pour recharger la batterie pendant le ménage. Avec le Dyson V10, vous pourrez nettoyer votre intérieur, que vous ayez une surface de 20 m² ou de 300 m² !

Les caractéristiques innovantes de l’aspirateur balai Dyson V10 en font un excellent choix pour ceux qui recherchent un aspirateur puissante et pratique. Et avec les remises exceptionnelles offertes pendant le Cyber Monday, c’est le moment idéal pour investir dans la technologie révolutionnaire de Dyson.

Pour en découvrir plus sur la technologie Dyson, découvrez notre article sur le Dyson Cyclone V10 vs V8 Absolute vs Omni-Glide vs Micro 1,5.

Pour enfin en venir à bout des poils de vos compagnons à quatre pattes ! Crédits : Dyson.

Les plus Puissance d’aspiration,

Design,

Qualité Dyson,

Batterie puissante,

Grand réservoir,

Brosse Motorbar. Les moins Peut être un peu lourd pour une utilisation prolongée.

L’aspirateur qui balaye même la concu. Crédits : Dyson.

Fiche technique de l’aspirateur balai V10 Origin de Dyson

Couleur Rouge et Gris Capacité du réservoir (en ml) 0.76 Niveau sonore (en dBA) 75 Profondeur (en mm) 256 Puissance (Watt) (en W) 525 Largeur (en mm) 250 Temps de charge (en h) 3.5 Autonomie en fonction (en h) 1 Hauteur (en mm) 1249 Poids (en kg) 2.6 Accessoires fournis Brosse Motorbar

Adaptateur pour meubles bas

Suceur long

Accessoire 2 en 1

Chargeur

Support mural Dimensions (en mm) 154L x 271l x 715H Puissance moteur maximale 125 000 tours/minute Mode de puissance 3 Moteur Dyson Digital V10

Profitez de l’offre sur le site de Carrefour durant le Cyber Monday ! Et pour découvrir les autres produits de la marque , rendez-vous sur notre rubrique dédiée à Dyson !