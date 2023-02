Méga promo sur drone le DJI Air 2S, profitez d’une qualité d’image époustouflante

Le DJI Air 2S se présente comme l’une des références de drones légers ayant la capacité de vous proposer une très haute qualité d’image. Coup de bol pour vous, cet appareil volant dernière génération est en réduction sur Amazon pour un prix défiant toute concurrence.

Une superbe remise sur le drone DJI Air 2S

Alors que de nombreuses marques proposent des drones à taille réduite, faisant l’impasse sur la qualité des prises de vues, ce n’est pas le cas de la marque chinoise DJI. Cette dernière propose un appareil polyvalent qui satisfera tous les amateurs et professionnels du genre.

Initialement vendu au prix de 899 euros, un bon plan proposé par Darty vous permet de faire chuter son prix de 50 euros. Il est donc possible de vous procurer ce drone de très haute volée pour la somme de 849 euros.

DJI Air 2S : drone léger et compact pour des prises de vues exceptionnelles

Se présentant sous la forme d’un drone compact, le DJI Air 2S est un appareil léger, en témoigne ses 595 grammes. Il ne dépasse pas la barre des 800g, souvent crainte par les fabricants car elle les oblige à respecter des normes supplémentaires. Ce drone est par ailleurs le successeur du Mavic Air 2 dont il reprend les principales caractéristiques. Toutefois, DJI a décidé d’apporter quelques améliorations, notamment au niveau des caméras.

En effet, le DJI Air 2S possède quatre caméras : deux frontales déjà présentes sur le Mavic Air 2 mais aussi deux sur le dessus de l’appareil. Un placement ingénieux qui prend en compte la cambrure du drone qui prend de la vitesse. Au lieu de filmer le sol, le drone filme ainsi l’ensemble de l’environnement dans lequel il évolue. Petit bémol, pas de caméras latérales ni de capteurs à ce niveau-là qui arriveront peut-être dans une prochaine version.

Le drone est doté d’un appareil photo 20 mégapixels.

Si le DJI Air 2S est si intéressant, c’est pour la qualité de l’image qu’il propose. Équipé d’un capteur 1 pouce et de larges pixels 2,4 µm, le drone enregistre des vidéos en 5,4K et 30 images par seconde ou alors en 4K et 60 images par seconde. Une vraie prouesse pour un drone de cette taille et de ce poids qui embarque un matériel vidéo de haute volée et dont l’autonomie dure une trentaine de minutes.

Des technologies et un algorithme au service des images

Cette qualité d’image s’accompagne de plusieurs outils vous permettant de vous focaliser sur un élément du décor qui vous fera de l’œil. DJI Air 2S est équipé de la technologie de transmission d’images OcuSync 3.0 qui permet une transmission vidéo allant jusqu’à 12 kilomètres. Tout cela vous permettra de bénéficier d’une latence raisonnable d’environ 120 ms selon DJI.

Les algorithmes du système APAS 4.0 ont été améliorés pour un évitement d’obstacles autonome en environnements plus complexes et à grande vitesse. Enfin, le mode MasterShots combine plusieurs mouvements de vol et de caméras afin de créer des petits clips rapides à partager facilement sur les réseaux sociaux.

Les plus Très bonne qualité d’image (5,4K/30ips ou 4K/60ips)

Caméras prenant en compte la cambrure du drone

Faible poids et appareil compact Les moins Autonomie moyenne

Pas de caméras/capteurs latéraux