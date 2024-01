Withings et Darty baissent le prix de cette balance connectée ultra-innovante

Après les abus des fêtes, vous risquez d’être ravi d’apprendre que la balance connectée Withings Body Smart est actuellement en promotion sur Darty à -15%.

Ah… les fêtes, c’est sympa mais remonter sur la balance en janvier, ça pique toujours un peu. Pourtant, les balances connectées sont bien utiles pour remettre les kilos à leur place et surtout pour bénéficier d’un suivi de santé ultra-complet.

Et si en plus elle nous donne la météo du jour, c’est quand même le pied ! C’est tout ce que vous offre la balance connectée Withings Body Smart actuellement à -15% sur Darty. Un bon plan qui mérite d’être étudié. Et pour celles et ceux qui recherchent THE bon plan, une autre balance connectée de la marque est quand à elle à -40% sur Showroomprivé.

Withings Body Smart : la balance connectée à – de 85€ sur Darty

C’est la balance connectée qui fait l’unanimité auprès des consommateurs, que vous soyez sportif ou non, elle vous permet d’accéder à toutes les données dont vous avez besoin pour vous maintenir en bonne santé et tout ça a un prix déjà abordable !

En ce début d’année, après avoir profité des bûches, dindes et autres gourmandises des fêtes (il reste encore la galette des rois), il serait temps de faire attention à ce qu’il y a de plus primordial dans la vie : la santé.

Présentée à 99,95€ habituellement sur Darty, elle est affichée actuellement au prix de 84,95€. Soit une réduction de -15% sur le prix initial. Pour la balance connectée la plus populaire du marché, c’est un bon plan à ne pas manquer.

PROFITEZ DU BON PLAN sur la Withings Body Smart Acheter

Nous avons un autre bon plan qui pourrait aussi vous plaire… La balance connectée Body + (la première version de la Body Smart sans les améliorations actuelles) est à -40% sur Showroomprivé. Affichée également à 99,95€ habituellement, elle vous est proposée à 59,99€. Et si vous êtes nouveau client, vous pouvez l’obtenir à 49,99€ avec un code de parrainage !

A lire aussi Top des meilleures balances connectées pour tout connaître de son corps.

Les plus Le design,

Son prix,

Simple et efficace,

Le mode « Yeux fermés ». Les moins Balance à piles.

Withings Body Smart : la balance connectée abordable qui affiche votre poids que si vous le souhaitez !

Withings est une figure bien établie dans le domaine de la santé connectée et n’a plus besoin d’être présentée. Après avoir introduit sur le marché des montres axées sur la santé, la marque a également dévoilé ses balances connectées Body Comp, Body Scan et Body Cardio.

Bien que ces deux dernières stations soient extrêmement performantes, elles se positionnent également à des prix élevés, variant entre 200€ et 400€. Pour cette année, l’entreprise française renouvelle sa gamme en lançant la Body Smart, une balance plus abordable qui promet de maintenir une approche sans jugement, même en cas de prise de poids (idéal pour ce début d’année).

Notez que la Body Smart est la nouvelle Body +, une version plus abordable par rapport à ses autres modèles.

Fidèle à sa réputation, Withings se distingue une fois de plus par la qualité de ses finitions, même sur la Body Smart. Un boîtier en plastique mat est soigneusement intégré sous la plaque de verre pour abriter les composants électroniques et les capteurs. De plus, une trappe discrète est prévue pour loger les quatre piles AAA nécessaires à l’alimentation de la balance. Grâce à cette configuration, la balance peut fonctionner pendant plus d’un an avec une seule fournée d’accumulateurs.

Une connectivité au top et des fonctionnalités surprises

En utilisant l’application disponible sur iOS ou Android, vous pouvez aisément paramétrer votre profil et définir vos objectifs de perte de poids. Conformément à la tradition de la marque, l’interface est conçue de manière intuitive pour s’intégrer harmonieusement à votre routine quotidienne. Que ce soit via l’application Withings, directement depuis Google Fit ou Apple Health, l’objectif principal de la balance est de vous accompagner discrètement dans le suivi de votre santé.

En plus du poids et de la tendance de poids, la balance est aussi capable d’afficher la masse grasse, la masse musculaire et la graisse viscérale. Enfin, elle sera aussi en mesure de vous indiquer la qualité globale de l’air, la météo du jour et vos objectifs de mission réservés aux abonnés Withings+.

Mais la magie ne s’arrête pas là. La particularité notable de la balance connectée réside dans son mode « Yeux fermés ». Conçu spécifiquement pour les personnes souffrant de complexes ou préférant suivre leur évolution par le biais d’une courbe de progression plutôt qu’un simple chiffre, ce nouveau mode offre la possibilité de se peser sans être confronté à son poids.

A lire aussi Test Withings ScanWatch 2 : la meilleure montre connectée design pour suivre votre santé ?

Une promo à ne pas rater

La balance connectée Body Smart se distingue en tant que dispositif de mesure offrant le rapport qualité-prix le plus attractif de la marque.

Si vous êtes encore indécis quant à l’investissement dans ce type d’appareils, il s’agit probablement de l’une des options les plus avantageuses actuellement disponibles sur le marché. Profitez de l’offre sur Darty avant qu’il ne soit trop tard !