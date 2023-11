Le cuiseur de riz Xiaomi est à -33% sur AliExpress : une promo à saisir immédiatement

À l’occasion du Festival International du Shopping, AliExpress multiplie les offres promotionnelles sur différents types de produits dont le rice cooker de Xiaomi qui voit son prix chuter de 33% !

Vous cherchez à obtenir un cuiseur de riz pour pas cher et vous assurer que vos grains ne s’accrocheront plus au fond de votre casserole ? AliExpress propose en ce moment le modèle de Xiaomi, plus précisément le Mijia Mini Electric Smart Cooker pour une quarantaine d’euros.

Comment profiter de cette réduction ? On vous explique tout ici !

Le cuiseur de riz Xiaomi à prix mini

Se trouvant habituellement à un prix de 60,94€, le cuiseur de riz Xiaomi profite d’une réduction exceptionnelle en ce moment ! Pour cela, il suffit de se diriger sur le site d’AliExpress et d’entrer le code D11FR08. Au total, l’appareil voit son prix tomber à 40,85€ soit 32,97% de réduction !

Une affaire à ne surtout pas rater pour celles et ceux qui désireraient améliorer leurs équipements de cuisine et être sûre de ne plus jamais faire un gâteau de riz involontairement.

À vous les bons petits plats faits maison.

Pourquoi acheter le cuiseur de riz Xiaomi ?

Le rice cooker Xiaomi est un appareil prévu pour une à deux personnes. Bien sûr, vous pourrez vous en servir pour un plus grand nombre de convives si vous avez l’habitude de consommer des petites parts (cuve 1,5 L).

Mais que ce soit pour une, deux, trois ou quatre personnes, vous pourrez :

Prévoir vos repas à l’avance,

vos repas à l’avance, Les programmer depuis une application dédiée,

depuis une application dédiée, Le laisser au chaud si vous n’êtes finalement pas prêt à le manger immédiatement.

Petit inconvénient : il s’agit du modèle chinois… Mais pas de soucis, l’adaptateur pour la prise est fourni dans le carton.

Certains s’en servent même pour cuisiner autre chose que du riz.