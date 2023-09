Cookeo Touch : le multicuiseur de Moulinex est en promo sur Amazon, et c’est rare

Vous cherchez à acheter un multicuiseur ? Amazon vient de vous faire un beau cadeau ou plutôt une belle économie sur l’achat d’un Cookeo de Moulinex.

Vous rêvez de profiter des 250 recettes disponibles sur le multicuiseur de Moulinex et de vous simplifier la vie grâce à cet ustensile de cuisine ? Sachez que le Cookeo Touch est à prix réduit sur Amazon. Comment profiter de la réduction ? On vous dit tout ici !

Le Cookeo Touch à moins de 400 €

Alors que le Cookeo Touch tourne généralement autour des 479,99€, Amazon vient de baisser son prix à 399,99€ ! Une baisse de 80€ ou de 17% sur un produit qui n’a que très rarement des baisses de prix !

Alors bien sûr, ces robots cuiseurs ne conviennent pas à tout le monde et comportent quelques (rares) défauts, mais il pourrait bien vous simplifier la vie grâce à leurs très nombreuses recettes et fonctionnalités.

L’occasion de manger des produits frais au quotidien !

Pourquoi acheter le Cookeo Touch de Moulinex ?

Vous le savez sûrement, mais le Cookeo Touch est d’une grande aide pour la cuisine quotidienne. A l’aide de ses 250 recettes natives (et bien plus sur le catalogue de l’application), vous ne manquerez jamais d’inspiration pour cuisiner et pourrez varier les plaisirs grâce à ses 13 modes de cuisson.

Si vous êtes coutumier des petits plats tout prêts, le Cookeo Touch peut également être une manière de réaliser des économies sur le long terme. En effet, le prix des produits frais a certes augmenté à cause de l’inflation, mais nettement moins que les produits surgelés ou les préparations toutes faites ! Et oui, manger mieux, ça peut aussi coûter moins cher.

Les plus Interface et application réussie,

Cuisson précise et homogène,

Rapport qualité/prix excellent (encore plus en promo) Les moins Préchauffage assez long,

Pas de pesette intégrée.