Le prix Cookeo Touch Wifi (noté 4,7) chute sur Cdiscount pour quelques jours seulement !

La célèbre marque Moulinex offre une réduction exceptionnelle sur son Cookeo Touch Wifi via Cdiscount, avec un prix désormais inférieur à 400€. C’est l’occasion rêvée de s’essayer à une cuisine digne d’un chef !

Pour ceux qui ont déjà expérimenté la magie du Cookeo en cuisine, son statut de leader sur le marché n’est pas une surprise. Pour les autres, c’est le moment idéal d’explorer ses capacités avec un modèle au top du top. Ce multicuiseur avancé offre la possibilité de réaliser une vaste gamme de plats, grâce à de nombreuses fonctionnalités indisponibles ailleurs !

Et exceptionnellement, Cdiscount propose une réduction sur le Cookeo Touch Wifi qui chute sous les 400€ (pour ses fonctionnalités, on vous assure que ça vaut le coup).

A lire aussi Thermomix et Cookeo permettent-ils de faire des économies ?

Le Cookeo Touch Wifi à moins de 400€ chez Cdisount

Le Cookeo Touch Wi-Fi se distingue comme un triomphe indéniable. Ce modèle est le plus perfectionné et techniquement avancé parmi les multicuiseurs de Moulinex. L’ajout d’un écran tactile et de la connectivité Wi-Fi améliore considérablement l’expérience utilisateur, qui était déjà de très haute qualité. Avec une interface utilisateur fluide et des programmes de cuisson performants, le Cookeo Touch Wi-Fi promet une expérience culinaire sans faille, rendant son surcoût négligeable !

Un appareil qui s’apprécie d’autant plus lorsqu’il passe sous les 400€ chez Cdiscount. En effet, le Cookeo Touch Wifi est à 379,99€ seulement sur le site de Cdiscount au lieu de 449,99€.

SUPER PROMO Cookeo Touch Wifi à 379,99€ Acheter

Si Cdiscount n’indique pas de date de fin, vous vous en doutez, elle ne risque pas de rester éternellement ! N’attendez pas pour en profiter.

Sur le site, vous avez notamment la possibilité de payer en 3 à 20 fois, ce qui n’est pas négligeable. Aussi, le Cookeo fait partie du programme Cdiscount à volonté, vous pouvez donc recevoir très rapidement votre nouveau joujou de cuisine (dans les 24 à 48h).

Sur le même sujet : Comparatif Robots Cuiseurs : pour cuisiner rapide, sain et délicieux !

Pourquoi acheter le Cookeo Touch Wifi de Moulinex ?

Le modèle Cookeo Touch Wifi de Moulinex sorti en 2020 se distingue nettement des versions antérieures grâce à son innovation majeure : un écran tactile de 4,3 pouces. Cette fonctionnalité révolutionnaire vous offre une facilité d’accès à une bibliothèque de 250 recettes originales de la marque, ainsi qu’une expérience de cuisine assistée. Votre cuisine devient à la fois plus interactive et intuitive.

Connectivité Wifi

La Wifi permet au Cookeo Touch Wifi de recevoir des mises à jour et d’accéder à une vaste bibliothèque de recettes en ligne. Vous pouvez naviguer parmi des centaines de recettes directement sur l’écran tactile du multicuiseur, ce qui simplifie la planification des repas.

Écran tactile haute résolution

L’écran tactile offre une interface utilisateur intuitive, facilitant la sélection des recettes, l’ajustement des paramètres de cuisson et le suivi des instructions étape par étape. Cela rend la cuisson accessible, même pour ceux qui ne sont pas familiers avec la cuisine.

Guide culinaire interactif

Le Cookeo Touch Wifi propose un guide culinaire qui ajuste automatiquement les paramètres de cuisson en fonction du nombre de portions et des ingrédients utilisés. Cela élimine les devinettes et assure des résultats de cuisson parfaits à chaque fois.

SUPER PROMO sur le Cookeo Touch Wifi Acheter

Fonctionnalités de cuisson multiples

Ce multicuiseur peut cuire sous pression, à la vapeur, saisir, mijoter, et plus encore, ce qui en fait un appareil polyvalent capable de remplacer plusieurs appareils de cuisine. Cette polyvalence peut vous aider à économiser de l’espace dans la cuisine.

Gain de temps

Avec le Cookeo Touch Wifi, la cuisson sous pression peut réduire considérablement le temps de cuisson de nombreux plats, ce qui est idéal pour les personnes ayant un emploi du temps chargé. La préparation des repas devient plus rapide et surtout avec moins de vaisselle !

Personnalisation

La fonctionnalité Wifi permet également de personnaliser l’expérience culinaire en sauvegardant les recettes favorites et en créant des listes de recettes personnalisées. Cela vous aide à organiser vos idées de repas et à accéder rapidement à vos recettes préférées.

Facilité d’entretien

Le Cookeo Touch Wifi est conçu pour être facile à nettoyer, avec des pièces amovibles compatibles avec le lave-vaisselle. Cela simplifie le nettoyage après la cuisson et rend l’appareil plus pratique à utiliser au quotidien.