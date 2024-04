L’indétronable Cookeo est actuellement à tout petit prix sur Amazon

Le multicuiseur Cookeo de Moulinex est actuellement proposé à moins de 200€ chez Amazon. Cet appareil est idéal pour ceux qui souhaitent cuisiner des plats dignes d’un chef sans risque d’échec, à moins d’être particulièrement maladroit…

Pour ceux qui ont déjà eu l’occasion d’utiliser le Cookeo, son statut de leader des ventes n’est pas surprenant. Pour les autres, c’est le moment idéal pour découvrir cet appareil. Le Cookeo est un appareil de cuisson multifonction qui permet de réaliser une grande variété de recettes grâce à ses multiples programmes automatisés et son écran intégré qui offre un accès à de nombreuses recettes préenregistrées.

Cette promotion exceptionnelle sur le modèle Cookeo + 6L est une occasion à ne pas manquer pour tous ceux qui cherchent à simplifier leur expérience en cuisine avec une technologie avancée.

Le Cookeo +, le n°1 des ventes à moins de 200€ chez Amazon

Le modèle basique du Cookeo de Moulinex, bien qu’étant le plus simple, demeure le plus populaire en France. Son succès s’explique facilement : c’est un véritable partenaire en cuisine. Capable de mijoter, rissoler, dorer, cuire à la vapeur et sous pression, il effectue toutes ces fonctions dans un seul récipient.

Cet appareil est particulièrement attractif lorsqu’il est proposé à un prix inférieur à 200€, comme c’est le cas actuellement chez Amazon. En effet, le Cookeo + 6L est offert à seulement 199,99€, au lieu de son prix habituel de 229,99€. Cette offre inclut l’accès à 150 recettes préprogrammées, à la fois simples et rapides à préparer. Et plus de 2500 recettes sur l’application.

ACHETEZ le Cookeo+ de Moulinex

Bien que ce modèle ne dispose pas d’un écran tactile, il offre la même performance que le modèle Touch de la même gamme. Il est équipé de 6 modes de cuisson variés et est idéal pour 6 personnes. Aussi, il bénéficie de 10 ans de réparabilité et 2 ans de garantie.

Pourquoi acheter le Cookeo + 6L de Moulinex ?

Lancé en 2012, le premier modèle du Cookeo + de Moulinex a révolutionné la cuisine quotidienne en automatisant des tâches en cuisine. Doté d’un écran intégrant des recettes et reconnu pour sa facilité d’utilisation et de nettoyage, ce multicuiseur a simplifié la préparation des repas.

ÉCONOMISEZ 13% sur le Cookeo +

Un appareil aux multiples fonctions de cuisson

Ce multicuiseur de Moulinex est renommé pour sa polyvalence, offrant six différents modes de cuisson, incluant la vapeur, la cuisson sous pression et une fonction de maintien au chaud. Il excelle dans toutes les tâches culinaires, à l’exception de la pesée des ingrédients.

Réalisation rapide de plats de chef

L’une des surprises lors des premières utilisations du Cookeo est la rapidité de cuisson. Les ingrédients se transforment en plats savoureux en un temps record. Par exemple, un pot-au-feu qui prend normalement 2h30 à préparer peut être réalisé en seulement 50 minutes avec le Cookeo, sans compromis sur le goût, vous permettant ainsi de gagner un temps précieux.

Facile à utiliser et à nettoyer

Le Cookeo + de Moulinex simplifie la vie en cuisine et son entretien est tout aussi aisé. Grâce à sa cuve munie d’un revêtement anti-adhésif, le nettoyage devient rapide et sans effort, réduisant ainsi la corvée de vaisselle habituelle impliquant plusieurs poêles et casseroles.

Pour augmenter encore plus l’utilité et la durabilité du Cookeo, Moulinex offre divers accessoires, tels qu’une machine de mise sous vide et un kit de réparabilité. Ce dernier promet une longévité de l’appareil jusqu’à 10 ans, assurant ainsi un investissement durable dans votre cuisine.

PROFITEZ DE -13% sur le Cookeo +

Les plus Prix attractif,

150 recettes incluses,

Grande cuve (6L),

Gain de temps,

Cuisine saine,

Programmable,

Nul besoin de surveiller la cuisson,

Application gratuite très complète,

Design et solide. Les moins Ne pèse pas les aliments,

Appareil encombrant.

A lire aussi Cookeo : 6 ingrédients et recettes à éviter avec votre multicuiseur

Avec une note de 4,7 sur Amazon pour plus de 2 237 avis, c’est clairement un appareil apprécié par ceux qui l’ont adopté. En résumé, malgré son poids et sa taille assez imposante, le Cookeo + est un véritable atout en cuisine qui pourrait bien vous réconcilier avec la cuisine si vous n’êtes pas déjà un expert des fourneaux. C’est le moment idéal pour profiter de l’offre actuelle et commencer à savourer de délicieux plats sans peine.